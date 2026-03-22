 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Offenburger FV verliert das Landesliga-Derby gegen SC Durbachtal

In der Fußball-Landesliga wird der SC Durbachtal im Derby beim Offenburger FV seiner Favoritenrolle gerecht.

von Johannes Barthmes (BZ) · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Matti Jung (am Ball) gab die Vorlage zum ersten Offenburger Tor.
Matti Jung (am Ball) gab die Vorlage zum ersten Offenburger Tor. – Foto: Johannes Barthmes

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LL Südbaden - 1
Offenburg
SC Durbachtal

Der 3:2 (2:1)-Sieg hievt die Kopf-Elf auf den zweiten Tabellenplatz.

Gestern, 15:00 Uhr
Offenburger FV
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Abpfiff

Einige Zuschauer hatten im Karl-Heitz-Stadion noch nicht richtig Platz genommen, da stand es in der zweiten Minute schon 1:0 für die Gäste. Aber deren Spielertrainer Dennis Kopf, wie gewohnt mit der Rückennummer Sechs in der Dreierkette auf dem Feld, wollte das nachher nicht als Zeichen für einen früh wachen SC Durbachtal an diesem Tag verstanden wissen. "Plötzlich rutscht der Ball durch", kommentierte er den Treffer von Mathis Bühler.

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Tore: 0:1 Bühler (2.), 1:1 Thomas Jäger (32.). 1:2 Gütle (38., FE), 1:3 Gadzali (79., 2:3 Lukas Jäger (90.+2.). Schiedsrichter: Lipp (Freiburg).