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Offenburger FV verliert das Landesliga-Derby gegen SC Durbachtal
In der Fußball-Landesliga wird der SC Durbachtal im Derby beim Offenburger FV seiner Favoritenrolle gerecht.
von Johannes Barthmes (BZ) · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Matti Jung (am Ball) gab die Vorlage zum ersten Offenburger Tor. – Foto: Johannes Barthmes
Einige Zuschauer hatten im Karl-Heitz-Stadion noch nicht richtig Platz genommen, da stand es in der zweiten Minute schon 1:0 für die Gäste. Aber deren Spielertrainer Dennis Kopf, wie gewohnt mit der Rückennummer Sechs in der Dreierkette auf dem Feld, wollte das nachher nicht als Zeichen für einen früh wachen SC Durbachtal an diesem Tag verstanden wissen. "Plötzlich rutscht der Ball durch", kommentierte er den Treffer von Mathis Bühler.