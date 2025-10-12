Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kreativ waren die Sinzheimer in den Zweikämpfen. Hier windet sich Joshua Kunz um Jeremias Trittmacher, um ihm den Ball abzuluchsen. – Foto: Wolfgang Künstle
Offenburger FV unterliegt zuhause mit 0:2 gegen den SV Sinzheim
"Nur mit Ballbesitz allein gewinnst du so ein Spiel nicht"
Mit 0:2 (0:0) unterliegt der Offenburger FV dem SV Sinzheim. Dabei scheitert der Fußball-Landesligist mehr an sich selbst denn an einem Gegner, der keineswegs einen glanzvollen Auftritt abliefert.
"Wir spielen Handball um den Sechzehner", konstatierte der ernüchterte Offenburger Übungsleiter Michael Kovács nach dem Schlusspfiff. Amadou Kaba, Neuzugang des OFV, zauberte mit dem Spielgerät, es machte Spaß, zuzusehen, wie er durch die Abwehrreihen dribbelte, dabei manchen Gegner schlecht aussehen ließ. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.