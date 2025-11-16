Offenburger FV unterliegt 2:5 beim Tabellenschlusslicht

Einen Schockmoment erlebte der SC Lahr II bei der 1:3-Niederlage beim VfB Bühl am Samstag: Torschütze Daniel Elenschleger klappte kurz vor der Pause auf dem Spielfeld zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück geht’s ihm aber wieder gut. Elenschleger hatte in der 18. Minute per Kopf eine Freistoßflanke zur Lahrer Führung verwertet. Unglücklicherweise versuchte ein Gegenspieler, den Ball mit dem Fuß zu klären und erwischte den Lahrer dabei an der Schläfe. Nach einer Behandlung wollte der junge Offensivspieler weiterspielen – und man ließ ihn gewähren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.