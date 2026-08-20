Offenburger FV und der SV Rust wollen guten Saisonstart bestätigen

Hofft auf eine positive Reaktion seiner Mannschaft in Ötigheim: der Niederschopfheimer Trainer Jan Herdrich – Foto: Steven Van Veen

Der 4:2-Sieg im Derby beim SV Niederschopfheim am ersten Spieltag macht noch neugieriger auf die junge Mannschaft des Offenburger FV als ohnehin. Im ersten Heimspiel der Saison am Samstag, 13 Uhr, erwarten die Rot-Weißen im eigenen Karl-Heitz-Stadion die SpVgg. Ottenau in der Favoritenrolle, zumal der Gegner aus dem Gaggenauer Stadtteil mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den SV Schapbach die Spielzeit eröffnete. OFV-Trainer Michael Kovács legt aber vor dem Spiel Wert auf die Erinnerung, dass seine Mannschaft in der Vorsaison nur einen Zähler gegen die SpVgg. einfahren konnte: "Die Ottenauer um ihren starken Spielertrainer Alexander Merkel haben ein paar gute Spieler im Kader." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.