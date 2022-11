Offenburger FV triumphiert nach 0:2-Rückstand OFV siegt 3:2 in Backnang +++ Villingen gegen Tabellenführer chancenlos +++ Couragierter Freiburger FC am Ende glücklos

Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen musste sich vor 1200 Zuschauern im Friedengrund den Stuttgarter Kickers mit 0:4 (0:2)-Toren klar geschlagen geben. Das Team von Degerlochs Höhen feierte damit den neunten Sieg in Folge. Die Fans, darunter mehrere hundert Kickers-Anhänger, hatten sich eine spannende Partie erhofft. Doch die Hoffnung trog. David Braig und Dennis Zagarina brachten die Stuttgarter binnen zwei Minuten mit einem Doppelschlag zum 0:1 (23.) und 0:2 (25.) in Führung. Braig war per Kopfball via Unterkante der Latte nach einer Flanke von David Kammerbauer erfolgreich und Zagaria mit einem herrlichen Fallrückzieher nach einem Eckball von Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber. Mehr bei BZ-Plus.

FC 08 Villingen: Klose – Busam, Ceylan (78. Y. Spät), Tadic (52. Boulachab), Brändle (52. Stüber), Liserra, Zölle, Pintidis, Albrecht (52. Diakité), Alihoxha, Foulon. Tore: 0:1 Braig (23.), 0:2 Zagaria (25.), 0:3 Dicklhuber (63.), 0:4 Dicklhuber (87.). SR: Heilig. Zuschauer: 1200.





TSG Backnang - Offenburger FV 2:3 (1:0).

"Es ist ein wichtiger Sieg für die Moral", so Ruf, zumal der OFV – zwar weiterhin auf dem vorletzten Tabellenrang – wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze durch den Auswärtserfolg herstellen konnte. Der OFV war zu Beginn die überlegene Mannschaft, dann kam ein langer Ball und die Partie war auf den Kopf gedreht: Backnang führte 1:0. An seinem Konzept änderte Ruf in der Pause dennoch nichts. "Mir war wichtig, dass wir weiterhin so kompakt weiterspielen und nicht vorzeitig alles auf Angriff stellen", sagt Ruf. Dummerweise kassierte der OFV aber das 0:2, Noah Hirth fälschte den Ball unglücklich durch die Beine von OFV-Keeper Jonas Witt ins eigene Tor ab (50.). "Das darf doch nicht wahr sein", dachte Ruf, schließlich war sein Team sehr präsent, hatte sich viele Torchancen erarbeitet.



Umso wichtiger war der Anschlusstreffer von Marco Petereit (51.) im Gegenzug. Dadurch wurde neuer Wille beim OFV hervorgerufen, Maximilian Leist stand nach einem Freistoß richtig und traf zum 2:2 (55.). In der Folge wuchs OFV-Keeper Witt über sich hinaus, parierte einen Ball nach dem anderen. Und wenn er mal geschlagen war, dann standen Spieler wie Dennis Kopf auf der Linie, um für ihn zu retten. "Die haben eine Riesenleistung da hinten gezeigt", so Ruf. Moritz Bandle gelang letztlich der Siegtreffer (74.). "Das freut mich unheimlich, da gebe ich ihm als jungem Spieler die Chance, und es klappt."

OFV: Witt; Hirth, Harter, Leopold, Kopf, Leist, Priéto, Tsolakis, Dussot, Petereit, Distelzweig. Tore: 1:0 Benkeser (16.), 2:0 Hirth (50./ET), 1:2 Petereit (51.), 2:2 Leist (55.), 3:2 Bandle (74.). SR: Reck (Höfingen). ZS: 200.