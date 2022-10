Offenburger FV triumphiert gegen Holzhausen Offenburger schlagen Tabellenfünften mit 4:1 +++ Villingen mitten im Abstiegskampf +++ FFC mit Lebenszeichen

FC 08 Villingen - SV Oberachern 0:2 (0:0).

Villingen: Klose, Busam, Ceylan (46. Boulachab), Tadic, Brändle, Zölle, Hertrich (62. Y. Spät), Stüber, Albrecht, Diakité (62. Cristilli), Foulon. Tore: 0:1 Güzelcoban (59.), 0:2 Knobelspies (85.). Schiedsrichter: Schlegel (Ehingen). Zuschauer: 600.

Gut 600 Zuschauer gingen nach der 0:2-(0:0)-Heimniederlage des FC 08 gegen den SV Oberachern enttäuscht aus dem Friedengrund nach Hause, da die Gastgeber auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sind. In dieser Verfassung sind die Nullachter aktuell ein Abstiegskandidat. Vorne trafen die französischen Stürmer Ibrahima Diakite und Maxime Foulon nicht. Hinten fehlten die Innenverteidiger-Kanten Mauro Chiurazzi (gesperrt) und Dragan Ovuka (angeschlagen auf der Bank). Mittlerweile fehlt auch ein Denker und Lenker wie der abgewanderte Erich Sautner, der mit Torvorlagen und eigenen Treffern eine sehr gute Statistik aufwies. In der ersten Halbzeit dominierten die beiden Abwehrreihen und ließen kaum gefährliche Aktionen in den Strafräumen zu. Auf Villinger Seite prüfte Nico Tadic den SVO-Schlussmann Mark Redl (31.) erstmals. Oberachern setzte mit 1:6-Ecken in den ersten 45 Minuten mehr Akzente nach vorne. Zwei Chancen der Gäste vereitelten Tim Zölle in höchster Not gegen Nico Huber (36.) sowie kurz vor der Halbzeit Dennis Klose gegen Marin Stefotic. Nach dem Seitenwechsel fanden die Nullachter ins Geschehen zurück und wirkten nun fokussierter. Mehr dazu auf BZ-Plus.







Offenburger FV - FC Holzhausen 4:1 (1:1).

OFV: Witt, Hirth, Harter, Leist, Hamka (64. Priéto), Tsolakis, Kopf (77. Kehl) , Ernst, Feger (84. Pies), Dussot, Njike (64. Petereit). Tore: 0:1 Müller (3.), 1:1 Tsolakis (33.), 2:1, 3:1 Petereit (66., 90.+1), 4:1 Pies (90.+3). Schiedsrichter: Satriano (Zell i. W.). Zuschauer: 200.

Das OFV-Trainerteam um Sascha Ruf hat im Vorfeld den Gegner analysiert, einen Matchplan geschmiedet und diesen fahrplanmäßig umgesetzt. Daran hinderte die Offenburger auch der betrübliche Beginn der Partie nicht. Keine drei Minuten waren gespielt, da musste Torwart Jonas Witt schon hinter sich greifen. Gästespieler Kevin Müller schloss einen schnellen Angriff über die linke Seite mit einem Flachschuss ins lange Eck ab. Die Offenburger zeigten sich von dem frühen Rückstand und zwei weiteren guten Torgelegenheiten der Gäste keineswegs beeindruckt und übernahmen nach etwa 20 Minuten die Spielkontrolle. Die Zahl der guten Torgelegenheiten häuften sich. Nach gut einer halben Stunde drang Khery Hamka von rechts auf Höhe der Grundlinie in den Strafraum ein und passte zurück, wo Dimitrios Tsolakis aus zentraler Position zum verdienten Ausgleich einschoss. Die zweite Hälfte begann mit einer Großchance für Jean-Gabriel Dussot, der seine Gegenspieler im Strafraum austanzte, dann jedoch das Tor verfehlte. Danach wurden die Holzhausener wieder stärker, sie erarbeiteten sich die eine oder andere Torgelegenheit, blieben jedoch weitgehend harmlos. Mehr dazu auf BZ-Plus.









1. FC Rielasingen-Arlen - Freiburger FC 0:1 (0:0).