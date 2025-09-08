Offenburger FV tankt Selbstvertrauen für das Derby beim SC Durbachtal

Beim Offenburger FV wurde am Samstagnachmittag mal tief durchgeatmet: Dem Verbandsliga-Absteiger gelang nach zwei Niederlagen in Folge beim 4:1 (2:0) gegen den Rastatter SC/DJK ein wichtiger Heimsieg. Den Rot-Weißen um Trainer Michael Kovács tut der Erfolg gegen den Aufsteiger schon deshalb sehr gut, weil dem OFV am kommenden Spieltag der schwere Gang zum starken SC Durbachtal bevorsteht. "Wir sind schon erleichtert", sagte Kovács, nachdem sich seine junge Mannschaft im heimischen Karl-Heitz-Stadion souverän durchgesetzt hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.