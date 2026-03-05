Offenburger FV strebt einen Heimsieg gegen Bühl an

OFV-Trainer Michael Kovács war mit der Vorbereitung zufrieden. – Foto: Claus G. Stoll

Wenn zum Start der Frühjahrssaison der VfB Bühl am Samstag, 15 Uhr, in der Offenburger Badstraße aufkreuzt, wären die auf Platz zwölf liegenden Gastgeber gerne mit komplettem Kader parat gestanden. Aber dem OFV fehlen gleich drei Spieler wegen Sperren: Maximilian Kuolt, Jeremias Trittmacher und Sidorice Mouckagni. Nicht spielen können gegen die Zwetschgenstädter zudem die langzeitverletzten Tim Meißner, Luca Repple, Nicolas Rios und Nicolas Kummer. Angeschlagen sind derzeit Mika Werner, Erik Baßler und Amadou Kaba – um ihren Einsatz muss der Offenbacher Coach Michael Kovács bangen. "Ich will aber auf keinen Fall klagen", sagt dieser und spricht lieber über die Vorbereitung: "Mit der war ich sehr zufrieden." Mehr dazu im BZ-Pöus-Artikel.