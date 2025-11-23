Offenburger FV schlägt desolaten FV Schutterwald mit 5:0

Die Fußballer des Offenburger FV bezwingen im Landesliga-Derby völlig desolate Schutterwälder mit 5:0. Beim FVS stehen in der Winterpause ganz grundsätzliche Themen an.

Mit Spannung ist das Landesliga-Derby zwischen den Fußballern des Offenburger FV und dem FV Schutterwald erwartet worden – oder doch nicht? Keine 100 Zuschauer verloren sich im Karl-Heitz-Stadion – und man fragte sich: Lag es an der penetranten Kälte, die einem nachhaltig in die Kleidung kroch, oder doch an der fehlenden Hoffnung, ein attraktives Fußballspiel zu sehen? Um es vorwegzunehmen: Es war kein attraktives Fußballspiel, doch es lieferte mehr Antworten, als zu vermuten waren. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der SC Lahr II sichert sich drei Punkte gegen den SV Stadelhofen

Eine turbulente zweite Halbzeit bescherte Fußball-Landesligist SC Lahr II einen 3:2 (0:0)-Sieg gegen den SV Stadelhofen. Im ersten Durchgang kontrollierte die Verbandsligareserve die Partie, die Stadelhofener standen tief und lauerten auf Konter. "Die Vorgabe für die zweite Halbzeit war, schneller in die Spitze zu spielen und früher zu pressen", sagte Trainer Dino Piraneo – und seine Rechnung ging auf. Die ersten beiden Lahrer Tore fielen durch Balleroberungen, das 3:0 war ein Eckball, den Nicolas Zeyer per Kopf versenkte. Doch die junge Lahrer Elf handelte sich in der Schlussphase übermütig und übermotiviert noch zwei Elfmeter ein, die Routinier Adrian Vollmer verwandete. "In der Nachspielzeit wurde es dann hektisch", erzählt Piraneo, doch am Ende blieben die drei Punkte in Lahr, womit der SCL II in der Tabelle an seinem Kontrahenten vorbeiziehen konnte.