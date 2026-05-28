Offenburger FV hegt dank seiner Nachwuchsarbeit große Ambitionen

Glückliche Oberliga-Aufsteiger: die A-Junioren des Offenburger FV – Foto: Sebastian Barthmes

Nach einer starken Saison kehrt die U19 des Offenburger FV in die Oberliga zurück. Diese "goldene Generation" soll das Fundament für eine ehrgeizige Zukunft und eine Offensive bei den Aktiven bilden.

Es ist ein beeindruckender Beweis der Stärke: Die U-19-Junioren des Offenburger FV haben den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg perfekt gemacht. Nach dem Abstieg in der Vorsaison dominierte der OFV-Nachwuchs die Verbandsliga nach Belieben und sicherte sich den Meistertitel mit 54 aus maximal 60 Punkten sowie einem Torverhältnis von 82:24 aus nur 20 Spielen. 14 Punkte trennen den OFV vom Tabellenzweiten FC 08 Villingen, der Vorsprung auf die drittplatzierte SG Kuppenheim beträgt 23 Zähler. Stefan de Bois, Koordinator für den Bereich U15 bis U19 beim Offenburger FV, ordnet diese Dominanz ein und spricht in Bezug auf die abgelaufene Verbandsliga-Saison von einer "Zweiklassengesellschaft". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.