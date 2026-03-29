Offenburger FV gewinnt in der Fußball-Landesliga mit 6:1 in Mörsch

Der Lahrer Marvin Ohnemus (rechts) im energischen Zweikampf – Foto: Johannes Barthmes

Die Erleichterung beim OFV ist groß: Endlich ist der erste Sieg nach der Winterpause unter Dach und Fach. Der 6:1 (2:0)-Auswärtserfolg beim 1. SV Mörsch ist zudem auch deshalb eine Menge wert, weil er gegen einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gelungen ist.

Die Partie auf dem Mörscher Sportplatz begann gut für die Offenburger Gäste, denn der Torhüter der Gastgeber, Tobias Quentel, verursachte schon nach vier Minuten einen Elfmeter und bekam für seine Notbremse auch noch die Rote Karte. Dass der OFV-Offensivspieler Lucas Martini den Strafstoß nicht verwandeln konnte, sorgte zwar für Sorgenfalten auf der Offenburger Bank, doch die numerische Überlegenheit war lange Zeit ein gewaltiger Vorteil für die Gäste gegen einen Gegner, der ohnehin mit dem Verletzungspech hadert. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.