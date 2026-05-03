Offenburger FV gewinnt das Derby in Stadelhofen

Hatte Grund, mit seiner jungen Mannschaft hochzufrieden zu sein: OFV-Trainer Michael Kovács – Foto: Sebstian Barthmes

Der Offenburger FV gewinnt in der Fußball-Landesliga das Derby beim SV Stadelhofen mit 5:0 und entfernt sich weiter von der Abstiegszone. Der SC Lahr II holt drei Punkte beim 6:3 in Sinzheim.

Vor allem spielerisch konnte der Offenburger FV am Sonntagnachmittag im Ortenau-Derby beim SV Stadelhofen überzeugen. Die junge Mannschaft von Trainer Michael Kovács legte den Grundstein für den Auswärtssieg im Mührigwald-Sportpark bereits in der ersten Halbzeit, als Maximilian Kuolt per Handelfmeter und Albanor Mulaj per Distanzschuss die Gäste mit 1:0 und 2:0 in Führung brachten. Im zweiten Durchgang schraubten Amadou Kaba (2) und Thomas Jäger das Ergebnis für die Offenburger in die Höhe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.