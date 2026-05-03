 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Offenburger FV gewinnt das Derby in Stadelhofen

Der SC Lahr II siegt in Sinzheim

von Badische Zeitung · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Hatte Grund, mit seiner jungen Mannschaft hochzufrieden zu sein: OFV-Trainer Michael Kovács
Hatte Grund, mit seiner jungen Mannschaft hochzufrieden zu sein: OFV-Trainer Michael Kovács – Foto: Sebstian Barthmes

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Der Offenburger FV gewinnt in der Fußball-Landesliga das Derby beim SV Stadelhofen mit 5:0 und entfernt sich weiter von der Abstiegszone. Der SC Lahr II holt drei Punkte beim 6:3 in Sinzheim.

Vor allem spielerisch konnte der Offenburger FV am Sonntagnachmittag im Ortenau-Derby beim SV Stadelhofen überzeugen. Die junge Mannschaft von Trainer Michael Kovács legte den Grundstein für den Auswärtssieg im Mührigwald-Sportpark bereits in der ersten Halbzeit, als Maximilian Kuolt per Handelfmeter und Albanor Mulaj per Distanzschuss die Gäste mit 1:0 und 2:0 in Führung brachten. Im zweiten Durchgang schraubten Amadou Kaba (2) und Thomas Jäger das Ergebnis für die Offenburger in die Höhe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.