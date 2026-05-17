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Offenburger FV gelingt ein wertvolles 1:1-Unentschieden
Dem Offenburger FV gelingt ein wertvolles 1:1-Unentschieden bei der SpVgg. Ottenau
von Badische Zeitung · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Lukas Jäger traf für den Offenburger FV in Ottenau – Foto: Sebastian Barthmes
Eine Woche nach der Heimniederlage gegen den SC Hofstetten gelingt dem Fußball-Landesligisten Offenburger FV ein wertvolles 1:1 in Ottenau. Der SC Lahr II verliert torreiches Spiel in Oberwolfach.
Der Punktgewinn in Ottenau verbessert die Situation des Offenburger FV im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Michael Kovács kann am nächsten Spieltag am Pfingstmontag im Heimspiel gegen den FV Würmersheim den Ligaverbleib endgültig perfekt machen. In Ottenau traf Lukas Jäger für den OFV. Der Offensivspieler egalisierte in der 41. Minute den Führungstreffer der Gastgeber durch Marcel Garbacziok. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.