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Offenburger FV gelingt ein 1:1-Unentschieden beim SV Sinzheim
Mitkonkurrent SC Lahr II verliert deutlich mit 1:5 (1:3) beim SV Oberkirc
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Investiert viel Energie in sein junges OFV-Team: Trainer Michael Kovács – Foto: Sebastian Barthmes
Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga punktet der Offenburger FV in Sinzheim. Der Mitkonkurrent SC Lahr II verliert deutlich mit 1:5 (1:3) beim SV Oberkirch.
Nach der so bitteren 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Oberkirch gelingt dem Offenburger FV an diesem Spieltag zumindest ein wichtiger Teilerfolg. In der Auswärtspartie beim SV Sinzheim schafft der Verbandsliga-Absteiger ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Den Sinzheimer Treffer von Batuhan Alaftekin (17.) glich der Offenburger Maximilian Kuolt durch sein Tor in der 83. Spielminute per 25-Meter-Freistoß aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.