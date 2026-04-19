Offenburger FV gelingt ein 1:1-Unentschieden beim SV Sinzheim

Investiert viel Energie in sein junges OFV-Team: Trainer Michael Kovács – Foto: Sebastian Barthmes

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga punktet der Offenburger FV in Sinzheim. Der Mitkonkurrent SC Lahr II verliert deutlich mit 1:5 (1:3) beim SV Oberkirch.

Nach der so bitteren 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Oberkirch gelingt dem Offenburger FV an diesem Spieltag zumindest ein wichtiger Teilerfolg. In der Auswärtspartie beim SV Sinzheim schafft der Verbandsliga-Absteiger ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Den Sinzheimer Treffer von Batuhan Alaftekin (17.) glich der Offenburger Maximilian Kuolt durch sein Tor in der 83. Spielminute per 25-Meter-Freistoß aus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.