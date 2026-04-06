Offenburger FV besiegt in der Fußball-Landesliga den SC Lahr II

Charalampos Sakalis (28.), der in der nächsten Saison zum SC Lahr wechselt, Tolga Isik (90.) sowie Ivan Kostadinov in der Nachspielzeit erzielten die Tore für die Gastgeber vor rund 300 Zuschauern. Damit schafft es der Offenburger FV, den Rückstand auf die Lahrer Reserve in der Tabelle auf einen Punkt zu verkürzen. OFV-Coach Michael Kovács sagte nach dem Spiel: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind vor allem geduldig geblieben. Wir hatten die Chancen, um früher das 2:0 zu erzielen, aber der Lahrer Torhüter Jona Bader hat in einigen Situationen glänzend gehalten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.