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Offenburger FV beeindruckt zum Saisonstart mit einem 4:2-Derbysieg
Das junge Gästeteam hat dabei überraschend leichtes Spiel.
von Johannes Barthmes (BZ) · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser
Der junge Offenburger Torhüter Dominik Jurkovic zeigte in Niederschopfheim eine starke Leistung. – Foto: Steven Van Veen
Zum Start der Fußball-Landesliga verliert der SV Niederschopfheim auf eigenem Platz das Derby gegen den Offenburger FV mit 2:4 (0:2). Das junge Gästeteam hat dabei überraschend leichtes Spiel.
Das Derby hat die Elf von Trainer Jan Herdrich gleich zweimal verloren – in der ersten Halbzeit und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich nochmal in der zweiten. Die Offenburger hingegen nutzen konsequent die Chancen, die sich ihnen boten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.