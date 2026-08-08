Offenbacher Kickers: Sieg zum Auftakt und Jubiläums-Choreo

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Die Kickers Offenbach haben den Auftakt in die neue Saison der Regionalliga Südwest erfolgreich gestaltet und den FC-Astoria Walldorf am Bieberer Berg mit 2:1 bezwungen. Für Aufsehen sorgte zudem Walldorfs Trainer Andreas Schön, der nach dem Abpfiff nach heftigen Reklamationen beim Schiedsrichter die Rote Karte sah. Am Tag vor dem Spiel hatte der OFC zudem die Vertragsauflösung mit Stürmer Valdrin Mustafa bekanntgegeben.

Der 1. Spieltag der Regionalliga Südwest stand am Bieberer Berg ganz im Zeichen des Vereinsjubiläums. Die Fans der Kickers Offenbach feierten das 125-jährige Bestehen des Klubs in diesem Jahr mit einer sehenswerten Choreografie, die die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann offenbar zusätzlich beflügelte. Vor 5.866 Zuschauern gingen die Offenbacher damit in eine Partie, die sportlich wie emotional einen gelungenen Start in die neue Spielzeit versprach.

Personelle Ausfälle beim OFC

Trainer Mark Zimmermann musste beim Saisonauftakt auf mehrere Spieler verzichten. Neben den Langzeitverletzten Maximilian Rossmann, Noah Lehmann und Daniel Dejanovic fehlten auch Alexander Sorge (im Aufbautraining nach Meniskus-Operation) sowie Faris El Ouali (Innenbanddehnung). Zusätzlich standen die Angreifer Jan Becker (Adduktorenprobleme) und Jelle Goselink nicht zur Verfügung.

Zwei Neuzugänge sorgen für die Führung

Kurz vor der Pause brachte Benedikt von Hagen die Kickers Offenbach in der 45. Minute in Führung. Bemerkenswert dabei: Mit von Hagen und Maximilian Schmid waren gleich zwei Neuzugänge des OFC am Führungstreffer beteiligt. Vielleicht ein Symbol dafür, wie schnell sich die neuen Kräfte in die Mannschaft eingefügt haben.

Der FC-Astoria Walldorf ließ sich vom Rückstand nicht entmutigen und kam durch Iosif Maroudis in der 63. Minute zum durchaus glücklichen aber rundum verdienten Ausgleich. Die Gäste aus Walldorf, die zuvor personell mehrfach gewechselt hatten, drängten in der Folge auf die Führung. Die Kickers Offenbach hielten jedoch dagegen und ließen sich den Zugriff auf die Partie nicht nehmen.

Später Treffer entscheidet die Partie

In der 88. Minute war es dann wohl ein Eigentor und nicht der Debüttreffer von Wolfram, das die Entscheidung zugunsten der Offenbacher brachte und den Endstand von 2:1 herstellte. Damit gelang den Kickers Offenbach nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch der erste Erfolg gegen den FC-Astoria Walldorf seit Mai des vergangenen Jahres. In der Vorsaison hatte man gegen Walldorf keines der Duelle gewinnen können.

Für einen zusätzlichen emotionalen Ausschlag sorgte Walldorfs Trainer Andreas Schön nach dem Schlusspfiff. Er reklamierte wild beim Schiedsrichter und sah dafür die Rote Karte.

Offizielle Trennung von Valdrin Mustafa

Bereits am Tag vor dem Auftaktspiel hatte der Klub die Trennung von Stürmer Valdrin Mustafa verkündet, der im Sommer aus dem Kader ausgemustert worden war. Der OFC teilte dazu offiziell mit: "Der OFC und Stürmer Valdrin Mustafa haben ihren gemeinsamen Vertrag aufgelöst. Der OFC wünscht Valdi alles Gute auf seinem weiteren Weg und bedankt sich für seinen Einsatz im Kickerstrikot."

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball Kickers Offenbach Kickers Offenbach 19:00 live PUSH

Blick nach vorn: Highlight in Ulm

Für die Kickers Offenbach geht es bereits am Freitag, den 14. August, mit der Auswärtspartie beim Drittligaabsteiger SSV Ulm 1846 weiter. Für die Mannschaft von Mark Zimmermann ein echter Kracher schon früh in dieser Saison.