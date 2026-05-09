Offenbacher Erfolg in Freiburg: Kickers siegen auswärts mit 3:1

Die Gastgeber vom SC Freiburg II starteten etwas dominanter in die Partie. Bereits in der dritten Minute brachten die Spieler vom SC Freiburg II den Ball von der Grundlinie gefährlich vor das Tor von Johannes Brinkies, doch die Angreifer kamen nicht zum Abschluss. Auf der Gegenseite traf Ron Berlinski nach einer Flanke das Außennetz (4.). In der sechsten Minute flankte Mateo Zelic in den Strafraum, und Mathias Fetsch markierte per Kopf die frühe Führung für den SC Freiburg II. Die Defensive von Kickers Offenbach sah sich in dieser Phase starkem Druck der Heimmannschaft ausgesetzt.

Trotz des Drucks erspielten sich die Spieler von Kickers Offenbach zunehmend gute Spielzüge auf das Tor von Kilian Katz. Nach einer Freistoßflanke ging Kilian Skolik im Strafraum zunächst zu Boden. Im folgenden Gewühl erreichte Jona Borsum den Ball und traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich in das lange Eck. Damit belohnte sich die Elf von Mark Zimmermann für ihre Offensivbemühungen.

Wende durch Noel Knothe nach dem Seitenwechsel

Kurz nach dem Wiederanpfiff erarbeiteten Vincent Moreno-Giesel, der zur zweiten Halbzeit für Faris El Ouali eingewechselt worden war, und Ron Berlinski mit hohem Einsatz einen Freistoß in Halbfeldposition. Ouassim Karada trat eine Freistoßflanke, die Noel Knothe in der 55. Minute per Kopf zur 1:2-Führung für Kickers Offenbach verwandelte. Drei Minuten später hatte Kilian Skolik Pech, als sein Schuss aus rund 20 Metern lediglich den Pfosten traf. In der 62. Spielminute musste Mohamadaziz Abdelhadi vor dem Strafraum ein Foul ziehen, um eine gefährliche Situation zu unterbinden. Den resultierenden Freistoß schoss der Kapitän vom SC Freiburg II, Patrick Lienhard, wuchtig an die Latte, woraufhin Johannes Brinkies den Nachschuss parierte.

Valdrin Mustafa macht den Auswärtssieg perfekt

In der Schlussphase nahm Mark Zimmermann weitere Wechsel vor: Valdrin Mustafa und Nathan Doganay kamen für Mohamadaziz Abdelhadi und Kilian Skolik (62.), später folgten Stephan Mensah für Ron Berlinski (78.) und Giuseppe Franco für Adam Loune (82.). Den Schlusspunkt setzte Valdrin Mustafa in der 90. Minute, als er eine abgeblockte Kugel von Stephan Mensah per Direktabnahme zum 1:3-Endstand versenkte. Kickers Offenbach empfängt zum Saisonabschluss am nächsten Samstag um 14 Uhr den KSV Hessen Kassel am Bieberer Berg.