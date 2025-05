Offenbach und Freiberg rücken zusammen – Stuttgarter Kickers verlieren

Auch nach dem feststehenden Aufstieg bleibt die TSG 1899 Hoffenheim II offensivstark – doch der FC 08 Homburg bewies Moral und nahm einen Punkt mit. Milan Rehus brachte Hoffenheim früh in Führung und traf in der 12. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel glich Grischa Walzer in der 54. Minute für Homburg aus. In der Schlussphase sah zunächst alles nach dem nächsten Heimsieg des Tabellenführers aus, als David Mokwa in der 84. Minute das 2:1 erzielte. Doch die Gäste antworteten nur vier Minuten später: Dominic Schmidt markierte in der 88. Minute den Ausgleich. David Mokwa (90.+4) erzielte aber noch den Hoffenheimer Siegtreffer.