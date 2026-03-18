Offenbach beim Primus, Abstiegskracher in Alzenau, Aspach am Freitag

Der 25. Spieltag der Regionalliga Südwest führt die Liga in eine Phase, in der jeder Punkt schwerer wiegt als noch vor wenigen Wochen. SGV Freiberg geht mit 51 Punkten als Spitzenreiter hinein, doch SG Sonnenhof Großaspach sitzt mit 49 Punkten direkt im Nacken und hat nach dem 3:1 in Offenbach wieder mächtig Druck aufgebaut. Dahinter bleibt das Feld dicht: FSV Frankfurt und FSV Mainz 05 II stehen bei 40 Punkten, FC 08 Homburg und die Stuttgarter Kickers bei 39. Im Keller ist die Lage noch schärfer. Bahlinger SC und TSV Schott Mainz stehen bei 13 Punkten, TSG Balingen bei 19, Bayern Alzenau bei 22. In einer Liga mit drei wahrscheinlichen Absteigern und zwei Relegationsplätzen nach unten wird jeder Spieltag zur Nervenprobe.
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Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 3:1 bei Kickers Offenbach war ein klares Zeichen eines Verfolgers, der den Spitzenreiter nicht aus den Augen verliert. Mit 49 Punkten ist Großaspach Zweiter und kann den Druck auf Freiberg weiter erhöhen. TSV Steinbach Haiger steht mit 35 Punkten auf Rang neun und musste zuletzt eine schmerzhafte 1:4-Heimniederlage gegen FC 08 Homburg hinnehmen. Das Hinspiel endete 2:2. Fabian Eisele brachte Großaspach früh in Führung und glich später noch einmal aus, Marvin Mika und Maximilian Pronichev trafen für Steinbach. Dazu sah Aaron Manu Gelb-Rot, Hugo Kretschmar flog bei Großaspach mit Rot vom Platz. Es war ein Spiel voller Kanten – und auch das Rückspiel trägt dieses Gefühl in sich. Großaspach kämpft um die Spitze, Steinbach um ein neues Gleichgewicht.
Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Sandhausen hat sich mit dem 2:1 bei TSG Balingen auf 38 Punkte geschoben und bleibt im engen Mittelfeld-Rennen in Schlagdistanz zur oberen Hälfte. SV Eintracht Trier 05 kam zuletzt zu einem 1:1 gegen FSV Frankfurt und steht bei 32 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel in Trier gewann die Eintracht 3:1. Mateo Biondic traf doppelt, Fabio Lohei setzte spät den Schlusspunkt, Sandhausen kam nur durch Pascal Testroet noch einmal heran. Diese Erinnerung dürfte in Sandhausen sitzen. Für die Gastgeber ist es die Chance auf Revanche und einen weiteren Schritt nach oben. Trier dagegen könnte mit einem Auswärtssieg die Distanz zur Gefahrenzone weiter vergrößern.
Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Der Spitzenreiter kehrt mit einem Warnsignal in diesen Spieltag zurück. SGV Freiberg
kam am Wochenende beim 2:2 in Bahlingen
nicht über ein Remis hinaus und spürt Großaspach nun dicht hinter sich. Mit 51 Punkten
bleibt Freiberg zwar vorne, aber der Vorsprung ist schmal geworden. Kickers Offenbach
verlor zuletzt zu Hause 1:3 gegen Großaspach
und bleibt mit 29 Punkten
auf Rang 14. Das Hinspiel war eine Freiberger Machtdemonstration: 5:2 in Offenbach
, mit Treffern von Gal Grobelnik
doppelt, Henrick Selitaj
, Meghôn Valpoort
und Julian Kudala
. Für Freiberg ist dieses Heimspiel mehr als eine Pflichtaufgabe. Es ist die Antwort auf den wachsenden Druck von hinten. Offenbach reist dagegen mit dem Wissen an, dass die Tabelle immer nervöser wird.
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr FSV Frankfurt
hat beim 1:1 in Trier
Punkte liegen gelassen und geht nun mit 40 Punkten
als Tabellendritter in dieses Heimspiel. Die Chance, sich im Verfolgerfeld etwas abzusetzen, ist noch da, aber sie muss nun genutzt werden. Bahlinger SC
zeigte beim 2:2 gegen SGV Freiberg
viel Widerstandskraft, bleibt mit 13 Punkten
aber tief im Keller. Das Hinspiel endete 1:1
. Erijon Shaqiri
brachte Bahlingen in Führung, Cas Peters
glich für Frankfurt aus. Für die Gastgeber ist dieses Spiel ein klares Muss, wenn sie oben dranbleiben wollen. Für Bahlingen ist es wieder einer dieser Abende, an denen jeder Punkt wie ein kleiner Aufschub wirkt.
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Die Stuttgarter Kickers
kommen mit Wucht. Das 3:1 beim SC Freiburg II
war ein starker Auftritt, der die Mannschaft auf 39 Punkte
brachte. KSV Hessen Kassel
gewann zuletzt 2:1 gegen TSV Schott Mainz
und steht bei 34 Punkten
auf Rang zehn. Das Hinspiel gewann Kassel deutlich 3:0
. Yannick Stark
, Elsamed Ramaj
und Lukas Rupp
trafen damals vor 3445 Zuschauern
. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel einen besonderen Reiz. Die Kickers haben eine Rechnung offen, Kassel die Erinnerung an einen sehr klaren Nachmittag. Beide Teams können sich mit einem Sieg weiter nach oben orientieren.
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz
holte zuletzt ein 2:2 gegen FC-Astoria Walldorf
und steht mit 33 Punkten
auf Rang elf. SC Freiburg II
verlor zu Hause 1:3 gegen die Stuttgarter Kickers
und bleibt mit 30 Punkten
13. Das Hinspiel gewann Freiburg II 2:1
. Leon Catak
und Mateo Zelic
trafen für die Gastgeber, Tobias Göbel
verkürzte für Barockstadt. Dazu sah Rouven Tarnutzer
Gelb-Rot, Justin Duda
bei Barockstadt Rot. Auch hier liegt also noch Spannung aus dem ersten Duell in der Luft. Barockstadt kann sich mit einem Heimsieg weiter nach oben arbeiten. Freiburg II braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den unteren Bereich zu rutschen.
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Für TSV Schott Mainz
wird die Lage immer drängender. Die Mannschaft verlor zuletzt 1:2 in Kassel
und bleibt mit 13 Punkten
Vorletzter. FC-Astoria Walldorf
kam am Wochenende zu einem 2:2 bei Barockstadt
und steht mit 38 Punkten
auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Walldorf klar 4:1
. Marcel Carl
, Marvin Mutz
, Maximilian Philipp Waack
und Marlon Ludwig
trafen, Johannes Gansmann
gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss. Dazu sahen beide Teams jeweils Gelb-Rot. Für Schott Mainz ist das Rückspiel ein weiterer Kampf gegen das Wegkippen der Saison. Walldorf kann mit einem Auswärtssieg weiter im starken Mittelfeld mitmischen.
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Dieses Spiel riecht nach Kellerduell, auch wenn beide Teams noch nicht ganz auf derselben Stufe stehen. Bayern Alzenau
steht mit 22 Punkten
auf Rang 15 und verlor zuletzt 0:2 bei FSV Mainz 05 II
. TSG Balingen
unterlag am Wochenende 1:2 gegen Sandhausen
und bleibt mit 19 Punkten
auf Rang 16. Das Hinspiel gewann Balingen 3:1
. Amney Moutassime
, Matthias Schmitz
und Zeki Görkem Koca
trafen damals für die Gastgeber, Filip Pandza
verkürzte für Alzenau. Es ist ein Spiel, in dem der Abstand zur Abstiegszone nicht nur in Zahlen, sondern in jeder Szene spürbar sein wird. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, geht mit noch schwereren Beinen in die nächsten Wochen.
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So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Ein Spiel aus dem oberen Drittel, das viel mehr ist als nur ein ordentliches Verfolgerduell. FC 08 Homburg gewann zuletzt eindrucksvoll 4:1 in Steinbach und steht mit 39 Punkten auf Rang fünf. FSV Mainz 05 II besiegte Bayern Alzenau 2:0 und hat ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel endete 2:2. Yunus Malli und Raúl König brachten Mainz II damals mit 2:0 in Front, doch Manuel Kober und Nicolas Jörg drehten das Spielgefühl noch einmal und retteten Homburg spät den Punkt. Dieses Rückspiel trägt deshalb die Wucht eines direkten Vergleichs, in dem beide Seiten wissen: Ein Sieg könnte den Blick plötzlich wieder ganz nach oben öffnen.
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