Offenbach beim Primus, Abstiegskracher in Alzenau, Aspach am Freitag

– Foto: Imago Images

Der 25. Spieltag der Regionalliga Südwest führt die Liga in eine Phase, in der jeder Punkt schwerer wiegt als noch vor wenigen Wochen. SGV Freiberg geht mit 51 Punkten als Spitzenreiter hinein, doch SG Sonnenhof Großaspach sitzt mit 49 Punkten direkt im Nacken und hat nach dem 3:1 in Offenbach wieder mächtig Druck aufgebaut. Dahinter bleibt das Feld dicht: FSV Frankfurt und FSV Mainz 05 II stehen bei 40 Punkten, FC 08 Homburg und die Stuttgarter Kickers bei 39. Im Keller ist die Lage noch schärfer. Bahlinger SC und TSV Schott Mainz stehen bei 13 Punkten, TSG Balingen bei 19, Bayern Alzenau bei 22. In einer Liga mit drei wahrscheinlichen Absteigern und zwei Relegationsplätzen nach unten wird jeder Spieltag zur Nervenprobe.

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Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 19:00 live PUSH



SG Sonnenhof Großaspach geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 3:1 bei Kickers Offenbach war ein klares Zeichen eines Verfolgers, der den Spitzenreiter nicht aus den Augen verliert. Mit 49 Punkten ist Großaspach Zweiter und kann den Druck auf Freiberg weiter erhöhen. TSV Steinbach Haiger steht mit 35 Punkten auf Rang neun und musste zuletzt eine schmerzhafte 1:4-Heimniederlage gegen FC 08 Homburg hinnehmen. Das Hinspiel endete 2:2. Fabian Eisele brachte Großaspach früh in Führung und glich später noch einmal aus, Marvin Mika und Maximilian Pronichev trafen für Steinbach. Dazu sah Aaron Manu Gelb-Rot, Hugo Kretschmar flog bei Großaspach mit Rot vom Platz. Es war ein Spiel voller Kanten – und auch das Rückspiel trägt dieses Gefühl in sich. Großaspach kämpft um die Spitze, Steinbach um ein neues Gleichgewicht.

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SV Sandhausen hat sich mit dem 2:1 bei TSG Balingen auf 38 Punkte geschoben und bleibt im engen Mittelfeld-Rennen in Schlagdistanz zur oberen Hälfte. SV Eintracht Trier 05 kam zuletzt zu einem 1:1 gegen FSV Frankfurt und steht bei 32 Punkten auf Rang zwölf. Das Hinspiel in Trier gewann die Eintracht 3:1. Mateo Biondic traf doppelt, Fabio Lohei setzte spät den Schlusspunkt, Sandhausen kam nur durch Pascal Testroet noch einmal heran. Diese Erinnerung dürfte in Sandhausen sitzen. Für die Gastgeber ist es die Chance auf Revanche und einen weiteren Schritt nach oben. Trier dagegen könnte mit einem Auswärtssieg die Distanz zur Gefahrenzone weiter vergrößern.

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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg Kickers Offenbach Offenbach 14:00 PUSH



Der Spitzenreiter kehrt mit einem Warnsignal in diesen Spieltag zurück. SGV Freiberg kam am Wochenende beim 2:2 in Bahlingen nicht über ein Remis hinaus und spürt Großaspach nun dicht hinter sich. Mit 51 Punkten bleibt Freiberg zwar vorne, aber der Vorsprung ist schmal geworden. Kickers Offenbach verlor zuletzt zu Hause 1:3 gegen Großaspach und bleibt mit 29 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel war eine Freiberger Machtdemonstration: 5:2 in Offenbach, mit Treffern von Gal Grobelnik doppelt, Henrick Selitaj, Meghôn Valpoort und Julian Kudala. Für Freiberg ist dieses Heimspiel mehr als eine Pflichtaufgabe. Es ist die Antwort auf den wachsenden Druck von hinten. Offenbach reist dagegen mit dem Wissen an, dass die Tabelle immer nervöser wird. Der Spitzenreiter kehrt mit einem Warnsignal in diesen Spieltag zurück. SGV Freiberg kam am Wochenende beim 2:2 in Bahlingen nicht über ein Remis hinaus und spürt Großaspach nun dicht hinter sich. Mit 51 Punkten bleibt Freiberg zwar vorne, aber der Vorsprung ist schmal geworden. Kickers Offenbach verlor zuletzt zu Hause 1:3 gegen Großaspach und bleibt mit 29 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel war eine Freiberger Machtdemonstration: 5:2 in Offenbach, mit Treffern von Gal Grobelnik doppelt, Henrick Selitaj, Meghôn Valpoort und Julian Kudala. Für Freiberg ist dieses Heimspiel mehr als eine Pflichtaufgabe. Es ist die Antwort auf den wachsenden Druck von hinten. Offenbach reist dagegen mit dem Wissen an, dass die Tabelle immer nervöser wird. ---



FSV Frankfurt hat beim 1:1 in Trier Punkte liegen gelassen und geht nun mit 40 Punkten als Tabellendritter in dieses Heimspiel. Die Chance, sich im Verfolgerfeld etwas abzusetzen, ist noch da, aber sie muss nun genutzt werden. Bahlinger SC zeigte beim 2:2 gegen SGV Freiberg viel Widerstandskraft, bleibt mit 13 Punkten aber tief im Keller. Das Hinspiel endete 1:1. Erijon Shaqiri brachte Bahlingen in Führung, Cas Peters glich für Frankfurt aus. Für die Gastgeber ist dieses Spiel ein klares Muss, wenn sie oben dranbleiben wollen. Für Bahlingen ist es wieder einer dieser Abende, an denen jeder Punkt wie ein kleiner Aufschub wirkt. FSV Frankfurt hat beim 1:1 in Trier Punkte liegen gelassen und geht nun mit 40 Punkten als Tabellendritter in dieses Heimspiel. Die Chance, sich im Verfolgerfeld etwas abzusetzen, ist noch da, aber sie muss nun genutzt werden. Bahlinger SC zeigte beim 2:2 gegen SGV Freiberg viel Widerstandskraft, bleibt mit 13 Punkten aber tief im Keller. Das Hinspiel endete 1:1. Erijon Shaqiri brachte Bahlingen in Führung, Cas Peters glich für Frankfurt aus. Für die Gastgeber ist dieses Spiel ein klares Muss, wenn sie oben dranbleiben wollen. Für Bahlingen ist es wieder einer dieser Abende, an denen jeder Punkt wie ein kleiner Aufschub wirkt. ---



Die Stuttgarter Kickers kommen mit Wucht. Das 3:1 beim SC Freiburg II war ein starker Auftritt, der die Mannschaft auf 39 Punkte brachte. KSV Hessen Kassel gewann zuletzt 2:1 gegen TSV Schott Mainz und steht bei 34 Punkten auf Rang zehn. Das Hinspiel gewann Kassel deutlich 3:0. Yannick Stark, Elsamed Ramaj und Lukas Rupp trafen damals vor 3445 Zuschauern. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel einen besonderen Reiz. Die Kickers haben eine Rechnung offen, Kassel die Erinnerung an einen sehr klaren Nachmittag. Beide Teams können sich mit einem Sieg weiter nach oben orientieren. Die Stuttgarter Kickers kommen mit Wucht. Das 3:1 beim SC Freiburg II war ein starker Auftritt, der die Mannschaft auf 39 Punkte brachte. KSV Hessen Kassel gewann zuletzt 2:1 gegen TSV Schott Mainz und steht bei 34 Punkten auf Rang zehn. Das Hinspiel gewann Kassel deutlich 3:0. Yannick Stark, Elsamed Ramaj und Lukas Rupp trafen damals vor 3445 Zuschauern. Genau deshalb trägt dieses Rückspiel einen besonderen Reiz. Die Kickers haben eine Rechnung offen, Kassel die Erinnerung an einen sehr klaren Nachmittag. Beide Teams können sich mit einem Sieg weiter nach oben orientieren. ---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 PUSH



SG Barockstadt Fulda Lehnerz holte zuletzt ein 2:2 gegen FC-Astoria Walldorf und steht mit 33 Punkten auf Rang elf. SC Freiburg II verlor zu Hause 1:3 gegen die Stuttgarter Kickers und bleibt mit 30 Punkten 13. Das Hinspiel gewann Freiburg II 2:1. Leon Catak und Mateo Zelic trafen für die Gastgeber, Tobias Göbel verkürzte für Barockstadt. Dazu sah Rouven Tarnutzer Gelb-Rot, Justin Duda bei Barockstadt Rot. Auch hier liegt also noch Spannung aus dem ersten Duell in der Luft. Barockstadt kann sich mit einem Heimsieg weiter nach oben arbeiten. Freiburg II braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den unteren Bereich zu rutschen. SG Barockstadt Fulda Lehnerz holte zuletzt ein 2:2 gegen FC-Astoria Walldorf und steht mit 33 Punkten auf Rang elf. SC Freiburg II verlor zu Hause 1:3 gegen die Stuttgarter Kickers und bleibt mit 30 Punkten 13. Das Hinspiel gewann Freiburg II 2:1. Leon Catak und Mateo Zelic trafen für die Gastgeber, Tobias Göbel verkürzte für Barockstadt. Dazu sah Rouven Tarnutzer Gelb-Rot, Justin Duda bei Barockstadt Rot. Auch hier liegt also noch Spannung aus dem ersten Duell in der Luft. Barockstadt kann sich mit einem Heimsieg weiter nach oben arbeiten. Freiburg II braucht Punkte, um nicht noch tiefer in den unteren Bereich zu rutschen. ---



Für TSV Schott Mainz wird die Lage immer drängender. Die Mannschaft verlor zuletzt 1:2 in Kassel und bleibt mit 13 Punkten Vorletzter. FC-Astoria Walldorf kam am Wochenende zu einem 2:2 bei Barockstadt und steht mit 38 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Walldorf klar 4:1. Marcel Carl, Marvin Mutz, Maximilian Philipp Waack und Marlon Ludwig trafen, Johannes Gansmann gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss. Dazu sahen beide Teams jeweils Gelb-Rot. Für Schott Mainz ist das Rückspiel ein weiterer Kampf gegen das Wegkippen der Saison. Walldorf kann mit einem Auswärtssieg weiter im starken Mittelfeld mitmischen. Für TSV Schott Mainz wird die Lage immer drängender. Die Mannschaft verlor zuletzt 1:2 in Kassel und bleibt mit 13 Punkten Vorletzter. FC-Astoria Walldorf kam am Wochenende zu einem 2:2 bei Barockstadt und steht mit 38 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Walldorf klar 4:1. Marcel Carl, Marvin Mutz, Maximilian Philipp Waack und Marlon Ludwig trafen, Johannes Gansmann gelang nur der zwischenzeitliche Anschluss. Dazu sahen beide Teams jeweils Gelb-Rot. Für Schott Mainz ist das Rückspiel ein weiterer Kampf gegen das Wegkippen der Saison. Walldorf kann mit einem Auswärtssieg weiter im starken Mittelfeld mitmischen. ---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH



Dieses Spiel riecht nach Kellerduell, auch wenn beide Teams noch nicht ganz auf derselben Stufe stehen. Bayern Alzenau steht mit 22 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 0:2 bei FSV Mainz 05 II. TSG Balingen unterlag am Wochenende 1:2 gegen Sandhausen und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 16. Das Hinspiel gewann Balingen 3:1. Amney Moutassime, Matthias Schmitz und Zeki Görkem Koca trafen damals für die Gastgeber, Filip Pandza verkürzte für Alzenau. Es ist ein Spiel, in dem der Abstand zur Abstiegszone nicht nur in Zahlen, sondern in jeder Szene spürbar sein wird. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, geht mit noch schwereren Beinen in die nächsten Wochen. Dieses Spiel riecht nach Kellerduell, auch wenn beide Teams noch nicht ganz auf derselben Stufe stehen. Bayern Alzenau steht mit 22 Punkten auf Rang 15 und verlor zuletzt 0:2 bei FSV Mainz 05 II. TSG Balingen unterlag am Wochenende 1:2 gegen Sandhausen und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 16. Das Hinspiel gewann Balingen 3:1. Amney Moutassime, Matthias Schmitz und Zeki Görkem Koca trafen damals für die Gastgeber, Filip Pandza verkürzte für Alzenau. Es ist ein Spiel, in dem der Abstand zur Abstiegszone nicht nur in Zahlen, sondern in jeder Szene spürbar sein wird. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, geht mit noch schwereren Beinen in die nächsten Wochen. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 live PUSH



Ein Spiel aus dem oberen Drittel, das viel mehr ist als nur ein ordentliches Verfolgerduell. FC 08 Homburg gewann zuletzt eindrucksvoll 4:1 in Steinbach und steht mit 39 Punkten auf Rang fünf. FSV Mainz 05 II besiegte Bayern Alzenau 2:0 und hat ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel endete 2:2. Yunus Malli und Raúl König brachten Mainz II damals mit 2:0 in Front, doch Manuel Kober und Nicolas Jörg drehten das Spielgefühl noch einmal und retteten Homburg spät den Punkt. Dieses Rückspiel trägt deshalb die Wucht eines direkten Vergleichs, in dem beide Seiten wissen: Ein Sieg könnte den Blick plötzlich wieder ganz nach oben öffnen.