Offenbach-Aufbruch, Walldorfs Reifeprüfung, Stuttgarter Kickers siegen

Beim heutigen Auftakt des 20. Spieltags in der Regionalliga Südwest liefern Offenbach, Walldorf und die Stuttgarter Kickers starke Statements ab – jedes Spiel mit eigener Dramatik, geprägt von frühen Treffern, Wendungen und hoher emotionaler Temperatur.

Offenbach gelingt ein Auftakt, der in seiner Entschlossenheit ein deutliches Zeichen setzt. Schon nach neun Minuten bringt Ron Berlinski die Gastgeber in Führung, ehe Emanuel Marincau in der 27. Minute für Mainz II ausgleicht und den guten Offenbacher Beginn zunächst verpuffen lässt. Doch es sind nur drei Minuten, bis die Partie wieder auf die Seite der Hausherren kippt: Ouassim Karada trifft in der 30. Minute zum 2:1 und setzt der Offenbacher Antwort eine beeindruckende Wucht bei. Kurz vor der Pause erhöht Valdrin Mustafa in der 44. Minute auf 3:1. ---

Walldorf präsentiert sich gegen Steinbach Haiger zunächst mit Mut und Struktur. Die frühe Führung durch Konrad Riehle in der 13. Minute sorgt für Stabilität. Doch Steinbachs Jonas Singer gelingt in der 67. Minute der Ausgleich, der einer Partie neue Fahrt verleiht, die zunehmend an Tempo gewinnt. Walldorf antwortet erneut: Muhammed Yasin Batuhan Zor trifft in der 74. Minute zum 2:1. Doch die erneute Führung reicht nicht bis zum Ende – Serkan Firat verwandelt in der 86. Minute zum 2:2 und sorgt für ein Remis. ---

Vor 3221 Zuschauern entwickelt sich an der Mosel ein Spiel, das früh seine Richtung findet. Die Stuttgarter Kickers starten gut: Nevio Schembri trifft in der 15. und 17. Minute doppelt und reißt damit die Partie sofort an sich. Trier jedoch reagiert – Christopher Wähling verkürzt in der 35. Minute, und als Damjan Marceta in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter ausgleicht, scheint alles wieder offen. Doch die Kickers bleiben die reifere Mannschaft. Flamur Berisha bringt die Gäste in der 49. Minute erneut in Führung, und David Tomic setzt in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt zum 4:2. ---



Der FSV Frankfurt (33 Punkte) kassierte beim 1:3 in Freiberg einen Dämpfer. Aufsteiger Großaspach (37 Punkte) kommt mit Rückenwind nach dem 6:0 gegen Walldorf und kann mit einem weiteren Erfolg oben Druck machen. Der FSV Frankfurt (33 Punkte) kassierte beim 1:3 in Freiberg einen Dämpfer. Aufsteiger Großaspach (37 Punkte) kommt mit Rückenwind nach dem 6:0 gegen Walldorf und kann mit einem weiteren Erfolg oben Druck machen.

Morgen, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 PUSH



Freiburg II (26 Punkte) verlor 1:4 in Homburg und will die Balance zwischen Offensive und Stabilität zurückfinden. Alzenau (13 Punkte) nimmt das 2:0 gegen Offenbach als Mutmacher mit und braucht erneut Zählbares im Abstiegskampf. Freiburg II (26 Punkte) verlor 1:4 in Homburg und will die Balance zwischen Offensive und Stabilität zurückfinden. Alzenau (13 Punkte) nimmt das 2:0 gegen Offenbach als Mutmacher mit und braucht erneut Zählbares im Abstiegskampf.

Morgen, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen SV Sandhausen Sandhausen 14:00 live PUSH



Kassel (28 Punkte) kam in Mainz 05 II mit 1:2 unter die Räder und möchte zuhause Widerstand zeigen. Sandhausen (30 Punkte) setzte sich 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch und peilt den Sprung in die obere Tabellenhälfte an. Kassel (28 Punkte) kam in Mainz 05 II mit 1:2 unter die Räder und möchte zuhause Widerstand zeigen. Sandhausen (30 Punkte) setzte sich 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch und peilt den Sprung in die obere Tabellenhälfte an.

Morgen, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 live PUSH



Bahlingen (11 Punkte) holte ein 0:0 gegen Schott Mainz und braucht nun dringend einen Heimsieg. Homburg (29 Punkte) überzeugte beim 4:1 gegen Freiburg II und will die Serie vor der Pause fortschreiben. Bahlingen (11 Punkte) holte ein 0:0 gegen Schott Mainz und braucht nun dringend einen Heimsieg. Homburg (29 Punkte) überzeugte beim 4:1 gegen Freiburg II und will die Serie vor der Pause fortschreiben.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH



Schott Mainz (10 Punkte) erkämpfte sich zuletzt ein 0:0 in Bahlingen und steht nun vor der Herkulesaufgabe. Spitzenreiter Freiberg (38 Punkte) reist nach dem 3:1 gegen Frankfurt selbstbewusst an und möchte den Vorsprung behaupten. Schott Mainz (10 Punkte) erkämpfte sich zuletzt ein 0:0 in Bahlingen und steht nun vor der Herkulesaufgabe. Spitzenreiter Freiberg (38 Punkte) reist nach dem 3:1 gegen Frankfurt selbstbewusst an und möchte den Vorsprung behaupten.

Morgen, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 PUSH



Balingen (16 Punkte) holte beim 0:0 in Steinbach einen Achtungspunkt, doch die Lage bleibt heikel. Barockstadt (23 Punkte) kommt mit dem 1:0 über Trier im Gepäck und kann mit einem Auswärtssieg weiter Distanz nach unten schaffen.