Ofenstadt-Hallencup: Veltens zweite Reihe im Mittelpunkt

Am Samstag, 10. Januar 2026, richtet die zweite Männermannschaft des SC Oberhavel Velten den Ofenstadt-Hallencup in der Ofenstadthalle aus. Acht Herrenmannschaften treten in zwei Vierergruppen gegeneinander an, gespielt wird mit einer Spielzeit von zehn Minuten. Der Turnierbeginn ist auf 19:15 Uhr angesetzt, das Finale soll um 22:31 Uhr angepfiffen werden. Der Modus ist kompakt, der Zeitplan eng und die Zielsetzung klar: Ein intensiver Hallenabend mit Vorrunde, K.-o.-Spielen und Platzierungsspielen bis spät in den Abend.

Gruppe A: Gastgeber unter Beobachtung In der Gruppe A trifft der SC Oberhavel Velten auf den SV Blau-Gelb Falkensee II, die SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 II und den Frohnauer SC 1946 II. Der Gastgeber eröffnet das Turnier um 19:15 Uhr mit der Partie gegen den Frohnauer SC 1946 II. Für Velten bedeutet die Gruppenphase nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch Verantwortung vor heimischem Publikum.

Ein Turnier mit lokalem Charakter Der Ofenstadt-Hallencup ist fest im regionalen Fußball verankert. Mit der Ausrichtung durch die zweite Mannschaft des SC Oberhavel Velten steht nicht der große Name, sondern der sportliche Wettbewerb im Vordergrund. Die Ofenstadthalle wird für einen Abend zum Treffpunkt von Teams aus dem unmittelbaren Umfeld, die sich aus dem regulären Spielbetrieb kennen und nun unter Hallenbedingungen neu messen.

Gruppe B: Ausgeglichenes Feld mit klarer Struktur

Die Gruppe B besteht aus dem FSV Forst Borgsdorf, der zweiten Mannschaft des 1. FV Eintracht Wandlitz, dem FC Marwitz 2009 und dem SFC Veritas 96. Der Auftakt erfolgt um 19:26 Uhr mit der Begegnung FC Marwitz 2009 gegen Eintracht Wandlitz II. Diese Gruppe verspricht enge Spiele, da alle vier Teams auf ähnlichem sportlichen Niveau antreten und sich über direkte Duelle positionieren müssen.

Der Übergang zur K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase beginnt um 21:36 Uhr die entscheidende Phase. In den beiden Halbfinals trifft jeweils der Erste einer Gruppe auf den Zweiten der anderen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Absicherung mehr durch weitere Gruppenspiele. Fehler lassen sich nicht korrigieren, jede Entscheidung wirkt unmittelbar auf den weiteren Turnierverlauf.

Platzierungsspiele als sportlicher Abschluss

Auch für die Teams, die das Halbfinale nicht erreichen, bleibt der Wettbewerb bestehen. Um 21:58 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 22:09 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass alle Mannschaften bis zum Ende gefordert sind und der Turnierabend für niemanden vorzeitig endet.

Der späte Höhepunkt

Das Spiel um Platz drei ist für 22:20 Uhr angesetzt, das Finale folgt um 22:31 Uhr. Zehn Minuten entscheiden dann über den Turniersieg. In dieser Phase bündeln sich die Eindrücke eines langen Abends: Tempo, Konzentration und Effizienz werden zum Maßstab. Wer hier noch Kraft und Übersicht besitzt, verschafft sich den entscheidenden Vorteil.