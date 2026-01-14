Ofenstadt-Hallencup der Frauen: Velten wird zur Fußballbühne

Nach dem ersten intensiven Ofenstadtcup-Wochenende ist vor dem nächsten Höhepunkt. Am Samstagabend rückt die Ofenstadthalle in Velten erneut in den Mittelpunkt des Hallenfußballs. Beim Ofenstadt-Hallencup der Frauen treffen acht Mannschaften aus Berlin, Brandenburg und Hamburg aufeinander. Zwei Vierergruppen, eine Spielzeit von zwölf Minuten und ein kompletter Finalblock bis in den späten Abend garantieren ein Turnier, das sportliche Qualität, Emotionen und Vereinsleben miteinander verbindet.

Ein Wochenende im Zeichen des Frauenfußballs Der Ofenstadt-Hallencup ist längst mehr als ein einzelnes Turnier. Er ist Teil eines ganzen Wochenendes, das verschiedene Altersklassen und Mannschaften zusammenführt. Am Samstag stehen die Frauen im Fokus, am Sonntag folgen weitere Jugendturniere. Der Gastgeber SC Oberhavel Velten setzt damit bewusst auf Breite und Sichtbarkeit des Frauen- und Mädchenfußballs und macht die Ofenstadthalle erneut zu einem Treffpunkt für Spielerinnen, Familien und Fans.

Gruppe A: Auswärtsteams unter sich In der Gruppe A treffen Borussia Pankow 1960, der FV Blau-Weiß Spandau 03, der Eimsbütteler TV und die zweite Mannschaft des SC Oberhavel Velten aufeinander. Die Gruppe vereint unterschiedliche regionale Hintergründe und Spielkulturen. Für Velten II bedeutet die Vorrunde nicht nur sportlicher Vergleich, sondern auch die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum zu behaupten. Bereits der Auftakt um 19:15 Uhr setzt den Ton für diese Gruppe.

Der Rahmen: Halle, Modus und Spielzeit Gespielt wird in der Ofenstadthalle in Velten. Acht Mannschaften sind in zwei Gruppen eingeteilt, jede Partie dauert zwölf Minuten. Der Modus ist klar strukturiert: Vorrunde, Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale. Diese Abfolge sorgt für einen langen, dichten Turnierabend, in dem Konzentration und Belastbarkeit entscheidend werden. Fehler lassen sich kaum korrigieren, gleichzeitig bleibt Raum für taktische Anpassungen.

Gruppe B: Gastgeber im Mittelpunkt

Die Gruppe B steht klar im Zeichen des Gastgebers. Der SC Oberhavel Velten trifft auf den FSV Forst Borgsdorf, den SC Staaken und den FC Hertha 03 Zehlendorf. Diese Gruppe verspricht besondere Spannung, da mehrere Teams aus dem Berliner Raum aufeinandertreffen. Für Velten beginnt das Turnier um 19:48 Uhr gegen Borgsdorf, ein Spiel, das früh Richtungswirkung entfalten kann.

Die Vorrunde als erste Standortbestimmung

Zwischen 19:15 Uhr und 21:16 Uhr werden alle Gruppenspiele ausgetragen. Der enge Zeitplan lässt kaum Pausen zu, jede Begegnung fließt unmittelbar in die Tabelle ein. Punkte, Tordifferenz und direkte Duelle entscheiden über die Platzierungen. Gerade in der Halle wirken kleine Unachtsamkeiten sofort, während effiziente Phasen ganze Spiele kippen können.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Ab 21:36 Uhr beginnt mit den Halbfinals die entscheidende Phase. Der Zweite der Gruppe A trifft auf den Ersten der Gruppe B, anschließend spielt der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Absicherung mehr durch weitere Spiele. Jede Aktion erhält maximales Gewicht, jede Führung muss verteidigt werden.

Platzierungsspiele als Teil des Turniers

Auch für die Mannschaften, die das Finale nicht erreichen, bleibt der sportliche Wettbewerb bestehen. Um 21:58 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 22:09 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass alle Teams bis zum Ende gefordert bleiben und der Turnierabend für niemanden vorzeitig endet.

Der Kampf um das Podest

Das Spiel um Platz drei ist für 22:20 Uhr angesetzt. Hier treffen die beiden Halbfinalverlierer aufeinander. Nach einem langen Abend entscheidet sich in diesen zwölf Minuten, wer das Turnier auf dem Podest abschließt. In der Halle bündeln sich hier noch einmal Intensität, Ehrgeiz und der Wille, den Abend positiv zu beenden.

Das Finale als späte Entscheidung

Der Höhepunkt des Ofenstadt-Hallencups der Frauen folgt um 22:31 Uhr. Zwölf Minuten entscheiden über den Turniersieg. In diesem Spiel verdichten sich alle Eindrücke des Abends: Tempo, technische Qualität und mentale Stärke. Wer hier noch Kraft und Übersicht besitzt, verschafft sich den entscheidenden Vorteil.