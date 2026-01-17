Ofenstadt-Hallencup der Frauen: Borussia Pankow triumphiert spät

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Ofenstadt-Hallencup der Frauen am heutigen Samstag hat die Ofenstadthalle in Velten zu einer Bühne für temporeichen und kompromisslosen Hallenfußball gemacht. Acht Teams, zwei Gruppen, zwölf Minuten Spielzeit pro Partie – der Modus ließ keine Pause zu und verlangte über Stunden höchste Konzentration. Die Vorrunde sortierte das Feld deutlich, die K.-o.-Spiele spitzten den Abend weiter zu. Am Ende setzte sich ein Team durch, das in den entscheidenden Momenten die größte Klarheit zeigte.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Gruppe A: Velten II setzt früh Maßstäbe

In der Gruppe A dominierte die zweite Mannschaft des SC Oberhavel Velten das Geschehen. Drei Siege, 8:1 Tore und neun Punkte bedeuteten Platz eins. Der Auftakt gegen Borussia Pankow 1960 wurde knapp gewonnen, anschließend folgten Erfolge gegen den FV BW Spandau 03 und ein deutliches Spiel gegen den Eimsbütteler TV. Borussia Pankow 1960 belegte mit sechs Punkten und 9:2 Toren Rang zwei. Dahinter blieben Spandau und der Eimsbütteler TV mit jeweils einem Punkt zurück.

Gruppe B: Erste Mannschaft des Gastgebers vorn

In der Gruppe B sicherte sich der SC Oberhavel Velten den Gruppensieg. Sieben Punkte und 5:1 Tore reichten für Platz eins. Ein torloses Unentschieden gegen den FSV Forst Borgsdorf eröffnete die Gruppe, danach folgten Siege gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf und den SC Staaken. Hertha 03 Zehlendorf belegte mit sechs Punkten Rang zwei, Borgsdorf kam auf vier Punkte, Staaken blieb ohne Zähler. Halbfinals: Favoritenstürze und enge Entscheidungen

In den Halbfinals änderte sich die Statik des Turniers. Borussia Pankow 1960 setzte sich gegen den SC Oberhavel Velten durch und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale musste sich der SC Oberhavel Velten II dem FC Hertha 03 Zehlendorf geschlagen geben. Die Gruppensieger beider Gruppen schieden damit aus, der Turnierabend gewann weiter an Spannung.