OFC: Stürmer wechselt zum Regionalligisten

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Kickers Offenbach stellt die Weichen für die Zukunft und verstärkt zur kommenden Saison die eigene Offensive. Der Stürmer Benedikt von Hagen kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und unterschreibt seinen ersten Profivertrag am Bieberer Berg. Nach einem überzeugenden Probetraining in der abgelaufenen Spielzeit wagt der Angreifer nun den nächsten Schritt im Profifußball.

Die Kaderplanung für die neue Saison nimmt konkrete Formen an. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird der Stürmer Benedikt von Hagen ab der neuen Spielzeit das Trikot des OFC tragen. Für den Angreifer ist das neue Arbeitspapier ein bedeutender Meilenstein in seiner Laufbahn, da er in Offenbach seinen allerersten Profivertrag unterzeichnet hat.

Die Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte

Der Wechsel bedeutet für den Offensivakteur gleichzeitig eine emotionale Rückkehr. Benedikt von Hagen wechselt vom Hessenligisten RW Walldorf nach Offenbach. Das Umfeld am Bieberer Berg ist ihm jedoch keineswegs fremd, da der Angreifer bereits in der Vergangenheit für die U19-Mannschaft von Kickers Offenbach aktiv war. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zukunft und heißt den Rückkehrer herzlich willkommen.

Erfolgreiches Probetraining ebnet den Weg in den Profifußball

Der großgewachsene Mittelstürmer hat sich diese Chance durch starke Leistungen im Vorfeld erarbeitet. In der abgelaufenen Saison spielte er im Mannschaftstraining des OFC vor und konnte die Verantwortlichen nachhaltig von seinen Qualitäten überzeugen. Nun folgt für ihn der nächste Schritt im Profifußball, um sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Martin Pieckenhagen ist vom Potenzial des Stürmers überzeugt

Die sportliche Leitung setzt große Stücke auf den Rückkehrer und seine Qualitäten. In derPressemitteilung des Vereins äußerte sich Martin Pieckenhagen zu der Verpflichtung wie folgt: „Mit Benedikt kommt ein weiterer Spieler, den wir aus unserer U19 bereits kennen zu uns, der in den letzten Jahren in 70 Spielen in der Hessenliga 32 Tore und 18 Assists gesammelt hat. Benedikt ist ein großer, robuster Stürmer von dessen Potenzial wir überzeugt sind und das es gilt im nächsten Jahr zu entwickeln und ihm die Möglichkeit zu geben unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Dann sind wir überzeugt, dass er uns helfen kann.“

Große Motivation und emotionale Worte des Neuzugangs

Auch der Spieler selbst blickt mit Stolz und voller Tatendrang auf die kommenden Aufgaben vor der heimischen Kulisse. In der Pressemitteilung des Vereins wird Benedikt von Hagen mit folgenden Worten zitiert: „Ich freue mich unfassbar und bin dankbar, nun Teil dieses geschichtsträchtigen Vereins zu sein. Jetzt gilt es für mich, diese Möglichkeit zu ergreifen und mit den Fans den Berg zum Beben zu bringen!“