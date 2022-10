Hessen Kassel stoppt Steinbachs Siegesserie – Foto: Björn Franz

OFC sorgt vor Rekordkulisse für Ulms erste Niederlage Top-Teams lassen Federn am 13. Spieltag +++ Alle Tore im Video

Am 13. Spieltag der Regionalliga Südwest hat es auch den SSV Ulm 1846 Fußball erwischt. Der Tabellenführer verlor das Spitzenspiel bei Kickers Offenbach mit 1:3 (0:1) und kassierte vor der Saisonrekordkulisse von 7.577 Zuschauern am Bieberer Berg damit seine erste Niederlage in der laufenden Spielzeit. Die Formkurve beim OFC zeigt dagegen weiter nach oben. Bei seinem Heimdebüt als neuer Kickers-Trainer konnte Ersan Parlatan den zweiten Sieg im zweiten Spiel bejubeln und den Rückstand zur Spitze auf sechs Punkte reduzieren.

Christian Derflinger (14.) leitete den insgesamt vierten Dreier der Hessen aus den zurückliegenden fünf Spielen ein. Die beiden "Joker" Dejan Bozic (70.) und Dominik Wanner (84.) konnten sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Der Ulmer Treffer zum Endstand ging auf das Konto von Moritz Hannemann (88.). Das Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga scheint wieder offen zu sein. FC 08 Homburg büßt Rang drei ein

– Foto: SaarSport News

Deutlicher Sieg der TSG im Ba(h)lingen-Duell Der FC 08 Homburg hat seinen dritten Rang an die Bundesligareserve des 1. FSV Mainz 05 verloren. Im direkten Duell unterlag der ehemalige Bundesligist mit 0:3 (0:1). Die Gastgeber mussten fast die komplette Partie vor 1050 Besuchern in Unterzahl bestreiten. Michael Heilig handelte sich bereits in der Anfangsphase wegen der Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte ein (4.). Lizenzspieler Delano Burgzorg (26./54.) steuerte für die Mainzer einen Doppelpack bei. David Mamutovic (67.) sorgte mit seinem ersten Saisontor für den Endstand. Der TSG Balingen ist nach vier Anläufen wieder die volle Punktausbeute gelungen. Die Mannschaft von Trainer Martin Braun setzte sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen den Bahlinger SC durch. Die Tore zum bislang deutlichsten Saisonsieg steuerten Jan Ferdinand (27./33.), Jonas Vogler (44.) und Lukas Ramser (54.) bei. Der Bahlinger SC kassierte dagegen die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen. Hessen Kassel stoppt Steinbachs Siegesserie Im fünften Spiel unter der Regie des neuen Cheftrainers Pascal Bieler musste der TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest erstmals Punkte abgeben. Beim stark abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel unterlag der Titelanwärter im Rahmen des 13. Spieltages 0:2 (0:1). Durch die insgesamt vierte Saisonniederlage verpassten es die Steinbacher, den Patzer des Ligaprimus SSV Ulm 1846 Fußball (1:3 im Topspiel bei Kickers Offenbach am Freitag) für sich zu nutzen und den Rückstand auf die Tabellenspitze bis auf zwei Zähler zu verkürzen. Für die "Löwen" aus Kassel hatte Nasuhi-Noah Jones (14.) vor 1393 Zuschauern im Auerstadion bereits während der Anfangsphase die Weichen auf Sieg gestellt. Im zweiten Durchgang brachte Maurice Springfeld (67.) mit seinem Treffer den zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach. Durch den Dreier darf der KSV Hessen im Rennen um den Klassenverbleib wieder hoffen. Auch die sicheren Nichtabstiegsplätze sind bei fünf Punkten Rückstand wieder in Reichweite.

FC-Astoria Walldorf holt „Big Points“ im Abstiegskampf Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf landete auch der FC-Astoria Walldorf. Der von Matthias Born trainierte FCA setzte sich gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0) durch. Die Fans im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark mussten dabei aber lange Zeit auf einen Treffer warten. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Marcel Carl (90.+1), als er bei einem Foulelfmeter die Nerven behielt und den Ball zum dritten Saisonsieg versenkte. Für den VfB war es die dritte Niederlage in Folge. Seit fünf Begegnungen warten die vom früheren Nationalspieler Frank Fahrenhorst trainierten Stuttgarter auf einen Dreier. VfR Aalen verlässt Abstiegszone

– Foto: Sebastian J. Schwarz