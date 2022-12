OFC kassiert zwei Tore in der Nachspielzeit Rückblick auf den 19. Spieltag der Regionalliga Südwest

In der Regionalliga Südwest lassen die Spitzenteams kurz vor der Winterpause viele Punkte liegen. Am 19. Spieltag konnte keiner der vermeintlichen Titelanwärter sein Spiel gewinnen. Während Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball beim Bahlinger SC nicht über ein 0:0 hinauskam, verpasste unter anderem auch der Traditionsverein Kickers Offenbach die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim unterlag der OFC durch zwei späte Gegentreffer mit 1:3 (0:1) und ist jetzt acht Punkte von Platz eins entfernt.

Schon zu Beginn der Begegnung hatte Andu Yobel Kelati (9.) die Hausherren in Führung gebracht. In einer ereignisreichen Schlussphase glich zunächst Björn Jopek (75.) für die Kickers zum 1:1 aus, ehe Umut Tohumcu (90.+1/90.+5) mit einem späten Doppelpack in der Nachspielzeit den zehnten Saisonsieg der Hoffenheimer in trockene Tücher brachte.

Steinbach kann Ulmer Punktverlust nicht nutzen

Keinen Sieger gab es beim 1:1 (0:0) zwischen der U23 des 1. FSV Mainz 05 und dem Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger. Dabei hatte es lange Zeit nach einem torlosen Unentschieden ausgesehen. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte traf der eingewechselte Mainzer Marvin Jung (90.+1) zur Führung. Die Freude währte aber nicht lange, weil Steinbachs "Joker" Arif Güclü (90.+2) postwendend wieder ausgleichen konnte.

In der Tabelle bleibt der TSV Steinbach Haiger trotz des vierten Unentschiedens in Folge erster Verfolger von Ligaprimus SSV Ulm, der sich beim torlosen Remis vor 1060 Zuschauern in Bahlingen zum dritten Mal innerhalb der zurückliegenden fünf Begegnungen mit einem Zähler begnügen musste. Dennoch weist das Team von SSV-Trainer Thomas Wörle weiterhin einen komfortablen Vorsprung von sieben Punkten auf. Die Hausherren aus Bahlingen blieben zum dritten Mal in Folge ohne Niederlage, holten in diesem Zeitraum fünf von neun möglichen Zählern und festigten ihre Position im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Homburg verpasst Auswärtssieg hauchdünn

Einen späten Punktgewinn sicherte sich der FSV Frankfurt in der Partie gegen den FC 08 Homburg. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Innenverteidiger Tim Weißmann (90.+1) zum 1:1 (0:0)-Ausgleich für den FSV und ließ den Großteil der 1206 Zuschauer jubeln. Zuvor hatte Markus Mendler (68.) die Gäste aus dem Saarland in Führung gebracht. Die Homburger verlängerten zwar ihren Positivlauf auf fünf Spiele ohne Niederlage (drei Siege, zwei Unentschieden), verpassten aber die Chance, nach Punkten zum Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger aufzuschließen.

TSG Balingen marschiert weiter nach oben