OFC empfängt Walldorf: Letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen

Vor 3495 Zuschauern geriet der OFC durch Tore von Noah Herber (5. Minute) und Sven König (14.) früh in Rückstand. Der Anschlusstreffer von Jona Borsum in der 60. Minute reichte nicht mehr für einen Punktgewinn.

Die Saison der Offenbacher bleibt von Inkonstanz geprägt. Nach drei ungeschlagenen Partien in Folge, darunter ein 3:3-Unentschieden im Derby gegen den FSV Frankfurt, musste die Mannschaft des aktuellen Trainers Mark Zimmermann zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim SV Eintracht Trier 05 hinnehmen.

Das Team des Trierer Trainers Thomas Klasen sicherte sich den Sieg, wodurch die Offenbacher mit vier Punkten Rückstand auf den Gegner den Sprung auf einen sicheren Platz im Tabellenmittelfeld verpassten und mit 39 Punkten (52:53 Tore) auf dem 14. Tabellenplatz verweilen.

Gegner in der Formkrise

Mit dem FC-Astoria Walldorf gastiert nun eine Mannschaft auf dem Bieberer Berg, die nur knapp mehr Punkte eingefahren hat (43 Punkte, 59:62 Tore) und noch in Schlagdistanz liegt. Die Gäste präsentieren sich derzeit als das formschwächste Team der Liga.

Die Mannschaft von Trainer Andreas Schön wartet seit fünf Begegnungen auf einen Sieg und kassierte in diesem Zeitraum zwölf Gegentreffer bei sieben eigenen Toren. Zuletzt unterlagen die Walldorfer vor 270 Zuschauern der zweiten Mannschaft des SC Freiburg II mit 2:3.

Komplizierte Konstellation im Abstiegskampf

Vier Absteiger aus der Regionalliga stehen bereits fest: Der Bahlinger SC reichte keine Lizenzunterlagen für die nächste Saison ein, zudem müssen die sportlich abgestiegenen TSG Balingen, der TSV Schott Mainz sowie Aufsteiger FC Bayern Alzenau den Gang in die niederen Klassen antreten.

Dennoch besteht für Offenbach ein Restrisiko, das auf den Entwicklungen in der 3. Liga fußt. Bereits jetzt steht fest, dass mindestens eine Mannschaft aus der 3. Liga absteigt, die der Regionalliga Südwest zugeordnet wird. Neben dem SSV Ulm, der bei drei ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, sind auch Hoffenheim II sowie der 1. FC Saarbrücken theoretisch gefährdet.

Ein später Sieg des TSV Havelse gegen die U21 des VfB Stuttgart hält zudem das unrealistische Szenario am Leben, dass ein fünfter Verein aus der Regionalliga absteigen muss, dies würde aktuell Offenbach treffen.

Dafür müsste Havelse allerdings alle verbleibenden Partien gegen den SC Verl, den 1. FC Schweinfurt 05 und Alemannia Aachen gewinnen. Zeitgleich dürfte die zweite Mannschaft der Hoffenheimer gegen den SSV Jahn Regensburg, Saarbrücken und den SV Wehen Wiesbaden maximal einen Punkt holen und müsste zudem eine um 20 Treffer bessere Tordifferenz verspielen.

Um sich nicht kampflos zu ergeben und auf dieses Szenario zu verlassen, benötigt der OFC nun konstante Leistungen im Saisonendspurt. Schließlich gilt es noch vier Punkte auf Trier und Walldorf aufzuholen.