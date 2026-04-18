Öztatar überragt: OSC zerlegt Aufstiegsanwärter Cooper-Team feiert 5:1-Auswärtssieg in Bad Rothenfelde von Michael Eggert · Heute, 00:36 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

Der Osnabrücker SC hat mit einem überraschend klaren 5:1-Erfolg beim SV Bad Rothenfelde II ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und nach zuletzt schwächeren Auftritten zurück in die Spur gefunden. Mann des Spiels war Emre Öztatar, der mit vier Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug.

Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde in Führung: Tom Rapp verwandelte einen Foulelfmeter, den Öztatar selbst herausgeholt hatte, sicher zum 0:1. In der Folge dominierte der OSC die Partie und baute die Führung noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Öztatar auf 3:0 aus. Nach dem Seitenwechsel verkürzte der SV Bad Rothenfelde II zunächst: Gerrit-Mikael Bewekenhorn traf per Strafstoß zum 1:3. Hoffnung auf eine Wende keimte jedoch nur kurz auf, denn der OSC blieb die gefährlichere Mannschaft. Öztatar stellte mit zwei weiteren Treffern im zweiten Durchgang den Endstand von 5:1 her.

Traf 4 x für den OSC beim SV Bad Rothenfelde II - Emre Öztazar – Foto: Fupa

Für den Gastgeber ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die erste Mannschaft den Sprung in die Landesliga schafft. SVR-Trainer Tom Nöcker zeigte sich nach dem Spiel entsprechend enttäuscht: „Das war heute das schlechteste Saisonspiel von uns. OSC wollte das Spiel unbedingt gewinnen und hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Trotz des verwandelten Elfmeters war OSC die gefährlichere Mannschaft. Am Ende eine verdiente Niederlage gegen einen guten Gegner.“