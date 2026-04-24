Özmezarci mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer bei Vahdet! Viele Jahre im Verein gewesen von NK · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Friedhelm Brauner

Beim Landesligisten Vahdet Braunschweig überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Cheftrainer Fatih Özmezarci ist Anfang der Woche mit sofortiger Wirkung zurückgetreten und hat damit eine ohnehin angespannte Situation im Verein weiter verschärft.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Özmezarci sein Amt im Sommer niederlegen wollte. Als Nachfolger ist Semi Boog vorgesehen, dessen öffentliche Aussagen zur sportlichen Ausrichtung jedoch für Diskussionen innerhalb des Vereins sorgten. Insbesondere seine Einschätzungen zur aktuellen Spielweise und Kaderstruktur führten zu unterschiedlichen Reaktionen bei Spielern und Verantwortlichen. In einer Stellungnahme begründete Özmezarci seinen sofortigen Rücktritt damit, dass er angesichts der geplanten Neuausrichtung des Vereins den Weg frühzeitig freimachen wolle. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es Differenzen in der sportlichen Bewertung gab, insbesondere hinsichtlich der Zielsetzung und der Bedeutung eines möglichen Abstiegs.

Die Situation wurde zusätzlich dadurch verkompliziert, dass im Sommer auch ein Wechsel im Vorstand geplant ist. Dieser steht hinter der Verpflichtung des neuen Trainers, sodass die Entwicklungen rund um den Trainerposten zwischenzeitlich auch Auswirkungen auf die künftige Vereinsführung hatten. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Co-Trainer Abdulkadir Ciftci wird die Mannschaft bis zum Saisonende betreuen. Auch im Umfeld des Vereins scheint nach intensiven Gesprächen wieder mehr Klarheit eingekehrt zu sein.