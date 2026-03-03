Özden: "Zweite Halbzeit gut kontrolliert"

– Foto: Lorena Pietler

Der TSV Burgdorf hat am 21. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen TuS Altwarmbüchen eingefahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entschied die Mannschaft die Partie unmittelbar nach dem Seitenwechsel.

Unmittelbar nach Wiederbeginn gelang Burgdorf der Durchbruch. Harun Duran traf in der 46. Minute zum 1:0. In der Folge übernahm der Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Alexander Kamerer erhöhte in der 54. Minute auf 2:0 und sorgte in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Die erste Halbzeit verlief nach Einschätzung von Trainer Halit Özden ohne klare Dominanz: „Erste Halbzeit ein eher zerfahrenes Spiel, der Gegner hat sich mehr aufs Verteidigen fokussiert und das sehr gut gemacht.“ Altwarmbüchen stand kompakt und setzte vor allem bei Standards Akzente. „Sie kamen über Standards gefährlich vors Tor“, so Özden.

„Zweite Halbzeit in der ersten Minute das 1:0 geschossen, anschließend haben wir das Spiel ganz gut kontrolliert und verdient mit 3:0 gewonnen“, resümierte Özden.

Mit nun 30 Punkten aus 19 Spielen verbessert sich Burgdorf auf Rang sieben. Altwarmbüchen bleibt mit elf Punkten im Tabellenkeller.

TSV Burgdorf – TuS Altwarmbüchen 3:0

TSV Burgdorf: Till Adebahr, Erik Sonnefeld (70. Mathis Flügge), Faisal Al Balushi, Robin Günther, Kevin Franke, Benjamin Schubert (75. Nick Jarzombek), Harun Duran (65. Mohamad Awad Abo Zeid), Cedrick Kunz, Alexander Kamerer (78. Ben Kükendorf), Fabio Consiglio, Murthada Abdulkarim (75. Laurin Mirkes) - Trainer: Mirco Roger

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Tom Luis Herzog, Mohamed Ali Ouni, Marco Faulborn (61. Maurice Rahaus), Timo Rowold, Lennart Mokijewski, David Arnold, Daniel Hector Patino Mosquera, Nawras Sulaiman Kheder, Devin Dollmann (83. Justin-Detleff Tränkner), Yannik Gruhn - Trainer: Sebastian Schmidt

Schiedsrichter: Konstantinos Herheletzis

Tore: 1:0 Harun Duran (46.), 2:0 Alexander Kamerer (54.), 3:0 Alexander Kamerer (73.)