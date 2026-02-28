Özden warnt trotz 3:0 im Hinspiel vor dem Tabellensechzehnten

– Foto: Lorena Pietler

Am 21. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover trifft der TSV Burgdorf am Sonntag um 15 Uhr auf TuS Altwarmbüchen. Das Hinspiel gewann Burgdorf deutlich mit 3:0, dennoch sieht Trainer Halit Özden keinen Anlass zur Nachlässigkeit.

Der kommende Gegner reist mit neuem Selbstvertrauen an. „Durch ihren Auftaktsieg in der vergangenen Woche sind sie nun erst recht ernst zu nehmen“, so Özden weiter. Altwarmbüchen steht aktuell mit elf Punkten auf Rang 16, benötigt im Abstiegskampf jedoch dringend weitere Zähler.

„Wichtig wird es sein, den Gegner keinesfalls zu unterschätzen“, betont Özden im Vorfeld. Bereits im ersten Aufeinandertreffen habe seine Mannschaft gefordert gewirkt: „Schon im Hinspiel haben sie uns mit ihren schnellen Außenspielern und einem starken Umschaltspiel vor große Herausforderungen gestellt.“

Burgdorf belegt mit 27 Punkten aus 18 Spielen den achten Tabellenplatz und will den Abstand zum oberen Mittelfeld verkürzen. Die Vorbereitung auf die Partie sei laut Özden konzentriert verlaufen: „Wir sind sehr gut vorbereitet und haben richtig Lust auf dieses Spiel.“

Für Burgdorf geht es darum, die eigene Stabilität zu bestätigen und die Favoritenrolle auf heimischem Platz mit einer entsprechend konzentrierten Leistung zu untermauern.