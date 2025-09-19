Özden sieht sein Team als Außenseiter: "RE kommt mit Riesenmotivation"

– Foto: Lorena Pietler

Am achten Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover steht ein echtes Topduell auf dem Programm: Der Tabellenzweite TSV Burgdorf empfängt am Sonntag um 15 Uhr den Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Beide Teams haben bislang eine starke Saison gespielt – Burgdorf sammelte fünf Siege aus sieben Spielen, die Gäste aus Ramlingen sogar sechs.

Im Vorfeld der Partie äußerte sich TSV-Trainer Halit Özden zurückhaltend – und mit großem Respekt vor dem Gegner: „Und auch dieses Spiel wird für uns eine Riesenherausforderung sein“, sagte Özden. Schon in der vergangenen Partie gegen Davenstedt sei es schwer gewesen, betonte er: „wie gegen Darmstädt tatsächlich auch.“ So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TSV Burgdorf TSV Burgdorf SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 15:00 PUSH

Die Favoritenrolle schob er bewusst den Gästen zu: „RSE kommt mit einer Riesenmotivation hier an“, so Özden wörtlich. „RSE sehe ich auch als Favoriten aufgrund ihres Laufs, den sie jetzt haben.“ Gleichzeitig lobte er die eigene Mannschaft: „Wir haben eine gute Form!“ Dass das Team sich nicht verstecken will, unterstrich er mit den Worten: „Wir werden versuchen dagegen zu halten.“ Die Form spricht tatsächlich für beide Teams. Burgdorf gewann zuletzt souverän mit 3:0 beim TuS Davenstedt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte ein Treffer in der 26. Minute die Wende. Anschließend war Alexander Kamerer mit einem Doppelpack in der 53. und 59. Minute erfolgreich.