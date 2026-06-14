Özdemir über Germania: „Der Fußballgott hat uns geholfen“

Landesliga-Aufsteiger Germania Schnelsen. – Foto: Verein

Der Aufstieg von Germania Schnelsen in die Landesliga ist eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Sportlich hatte die Mannschaft von Yakup Özdemir eine herausragende Saison gespielt, 128 Tore erzielt und sich bis zum Schluss in eine Position gebracht, in der sie hoffen durfte. Zunächst aber sah es so aus, als würde es trotz dieser Bilanz nicht reichen. Erst die spätere Kettenreaktion um TSV 1860 München und TSV Havelse machte den Weg doch noch frei.

Unfassbar war aus Schnelsener Sicht auch, wie knapp am Ende alles zusammenlief. Germania profitierte nicht allein von der späteren Entscheidung, sondern hatte sich zuvor über die komplette Saison in eine außergewöhnlich gute Ausgangslage gebracht. „Es ist auch unfassbar, dass wir am Ende noch als zweitbester Zweiter ins Ziel gekommen sind, wenn man bedenkt, dass Kummerfeld und HFC Falke jeweils in der 90. Minute den Ausgleich bekommen haben. Der Fußballgott hat uns geholfen“, sagt Özdemir.

„Nein, an ein konkretes Szenario konnte man zunächst nicht denken“, sagt Özdemir im Gespräch mit FuPa. „Klar, man erwartet mit Spannung die Meldeliste der Teams und schaut, ob nicht doch zusätzlich in der nächsthöheren Spielklasse Plätze frei werden. Dass am Ende ein Traditionsverein aus Süddeutschland den Stein ins Rollen bringt, um daran glauben zu können, ist natürlich unfassbar.“

Dass Germania überhaupt noch in diese Rechnung kam, lag vor allem an einer Offensive, die in dieser Saison Maßstäbe setzte. 128 Treffer in der Bezirksliga sind für sich genommen schon bemerkenswert. Özdemir ordnet diese Zahl noch größer ein. „128 Tore in der Bezirksliga ist schon eine starke Leistung. Beste Offensive aller Bezirks-, Landes- und Oberligisten. Stark!“

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um diese besondere Aufstiegsgeschichte, die Offensivkraft, den Charakter der Mannschaft und die späte Belohnung. Im zweiten Teil stehen anschließend die Kaderplanung, die Rückkehr in die Landesliga nach zehn Jahren, neue Duelle und der weitere Germania-Weg im Mittelpunkt.

Der Trainer hebt dabei nicht nur die Torjäger hervor. Das Angriffstrio kam auf herausragende 80 Treffer, doch für Özdemir ist das nicht ausschließlich eine Leistung der vordersten Reihe. „Das Toreschießen hat uns schon immens geholfen und hat uns über die ganze Saison immer ausgezeichnet. Wir konnten nie genug Tore schießen. Unser Angriffstrio kommt auf herausragende 80 Tore. Die Spieler sind aber demütig und wissen, dass das trotzdem eine Leistung ist, die für die ganze Mannschaft spricht, denn der Ball muss auch erst einmal in die gefährlichen Zonen vor dem Tor gebracht werden. Dafür ist die gesamte Mannschaft verantwortlich.“

Diese Einordnung passt zur gesamten Schnelsener Saison. Germania war nicht nur spektakulär, sondern entwickelte eine klare Identität: mutig, offensiv, spielstark. Der Verein hatte vor der Saison einen großen Umbruch zu bewältigen. Ein komplett neues Trainerteam kam, viele erfahrene Spieler hörten auf und wechselten in die neue Alte Herren. Trotzdem entstand eine Mannschaft, die nicht nur Ergebnisse lieferte, sondern mit ihrer Art Fußball zu spielen auffiel.

Für Özdemir ist gerade diese Entwicklung ein Grund zur Freude. Die sportliche Entwicklung zu einer spielstarken Mannschaft mit einem jungen Germania-Kern und klarer DNA mache ihn stolz. Wenn man bedenke, in welcher sportlichen Situation sich der Verein noch vor einigen Jahren befand, sei diese Entwicklung im Umfeld des Vereins besonders wertvoll.

Bittere Rückschläge, starke Antwort

Der Aufstieg kam spät, aber Germania hatte ihn sich nicht nur durch Tore verdient. Auch der Umgang mit Rückschlägen war entscheidend. Özdemir nennt mehrere schmerzhafte Momente: Gegen FC Elmshorn verlor Germania sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel jeweils in der Nachspielzeit. Gegen Kummerfeld, den Landesliga-Absteiger, führte die Mannschaft im Hinspiel bis zur 80. Minute mit 3:0 und spielte am Ende nur 3:3. Im Rückspiel verlor Germania durch einen Treffer in der 90.+4 mit 2:3.

„Sehr, sehr bittere Momente für so eine junge Mannschaft“, sagt Özdemir. „Aber die Mannschaft hat trotzdem nie aufgegeben, dem Trainerteam vertraut und immer weitergemacht. Und die Gemeinschaft auf und neben dem Platz hat gut funktioniert. Nicht selbstverständlich nach dem großen Umbruch vor der Saison.“

Besonders prägend war für den Trainer die Phase nach der Niederlage bei Kummerfeld. In diesem Moment schien die Situation schwierig. FC Elmshorn konnte auf einen souveränen Endspurt hoffen, Kummerfeld hatte Platz zwei in der eigenen Hand. Germania aber reagierte nicht mit Resignation, sondern mit einer neuen Zielsetzung.

„Wir haben dennoch die Köpfe zusammengesteckt und uns neue Ziele gesetzt. Wir wollten alle verbliebenen Spiele gewinnen. In den darauffolgenden sieben Spielen bis zum Saisonende holten wir die maximale Punkteausbeute und erzielten weitere 44 Treffer“, sagt Özdemir.

Dieser Lauf machte den späten Aufstieg überhaupt erst möglich. Germania blieb dran, erhöhte den Druck und brachte sich in die Position, von den späteren Entwicklungen profitieren zu können. Genau deshalb hält Özdemir eine mögliche Überschrift für falsch: „Aufstieg mit ganz viel Glück.“ Sein Widerspruch ist klar: „Erfolg ist kein Glück. Wir haben uns das trotz aller nicht erwartbarer Ereignisse absolut verdient, weil wir ohne finanzielle Mittel erfolgreich sind.“

Aufstiegsparty zwischen Hamburg und Mallorca

Gefühlt begann die Feier schon vor der endgültigen Gewissheit. Nach dem letzten Heimspiel gegen TuRa Harksheide II gab es eine ausgiebige Saisonabschlussfeier mit Spielern, Trainerteam, Familien, Freunden, Sponsoren und Fans. Damals wurde der herausragende Saisonabschluss gefeiert, auch wenn die letzte Aufstiegsentscheidung noch nicht gefallen war.

In der folgenden Woche war eine Abordnung der Mannschaft an der Playa de Palma. Als am Donnerstag bekannt wurde, dass TSV 1860 München die Lizenz nicht bekommt und TSV Havelse sich positiv geäußert hatte, wurde aus der Ausfahrt endgültig eine noch fröhlichere Saisonabschlussreise. „Ich denke aber, dass wir noch mal eine Party in Hamburg nachholen werden. Die Aufstiegs-T-Shirts sind auf jeden Fall schon bedruckt“, sagt Özdemir.

Diese Mischung aus Spannung, Warten, Mallorca, Fußballgott und vorbereiteten Aufstiegs-Shirts passt zu dieser Saison. Germania musste erst sportlich liefern, dann hoffen, dann rechnen und am Ende feiern. Der Aufstieg kam spät, aber er kam nicht aus dem Nichts. Er war die Belohnung für eine Mannschaft, die nach bitteren Rückschlägen siebenmal in Folge gewann, dabei 44 Tore erzielte und mit der besten Offensive weit über die eigene Liga hinaus auffiel.

Nach zehn Jahren ist Germania Schnelsen zurück in der Landesliga. Und gerade weil der Weg dorthin so ungewöhnlich war, wird diese Saison am Riekbornweg lange in Erinnerung bleiben.

Teil 2: Der Landesliga-Plan



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Yakup Özdemir über die Rückkehr von Germania Schnelsen in die Landesliga nach zehn Jahren. Dann geht es um die späte Kaderplanung, Zugänge wie Lukas Pommerening, Melwin Horstmann, Mattis Emilian Weseloh, Cyrus Tabatabai Madani und Connor Busch, den neuen Videoanalysten Nico Fricke sowie die Frage, wie Germania seine junge DNA eine Liga höher fortsetzen will.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: