Özcan und Süle verlassen Dortmund im Sommer Nach vier Jahren von Isaija Zecevic · Heute, 07:31 Uhr · 0 Leser

Salih Özcan sowie Nicklas Süle werden den BVB nach vier Jahren ablösefrei verlassen. – Foto: Pressefotos Eibner

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Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Niklas Süle und Salih Özcan verlassen Borussia Dortmund im kommenden Sommer ablösefrei. Wie der Bundesligist bestätigte, werden die auslaufenden Verträge der beiden Profis nicht verlängert.

Sportlich richtet sich der Fokus der Dortmunder nach dem Aus in der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo (1:4 in Bergamo) und der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) vor allem auf die Liga. Der Sieg gegen Augsburg war der erste Schritt. In den verbleibenden acht Spielen geht es für den BVB in erster Linie darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Der Vorsprung auf TSG 1899 Hoffenheim beträgt derzeit acht Punkte. Die vergleichsweise komfortable Ausgangslage nutzen die Verantwortlichen derzeit, um wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison zu treffen. Bereits zuvor hatte Geschäftsführer Lars Ricken die Trennung von Julian Brandtbekanntgegeben, während Felix Nmecha seinen Vertrag verlängerte.

Die Spielzeit des Duos nahm stetig ab Besonders bei Süle war der Wechsel nach Dortmund im Sommer 2022 zunächst als großer Coup bewertet worden. Der Innenverteidiger war damals ablösefrei vom FC Bayern München gekommen und sollte der Defensive Stabilität und Erfahrung verleihen. Die Erwartungen erfüllte der 30-Jährige jedoch nur phasenweise. Während er in seiner ersten Saison noch auf 29 Bundesligaspiele kam, absolvierte er in den beiden darauffolgenden Spielzeiten lediglich 23 beziehungsweise 15 Partien. In der aktuellen Saison könnte dieser Wert sogar noch unterboten werden – bislang steht der Verteidiger erst bei neun Einsätzen.