Özbakir hat einen neuen Job

Hummetroth (ms). Wenige Wochen nach seinem Aus beim Hessenligisten SV Hummetroth hat Artug Özbakir einen neuen Verein. Der 43-Jährige heuert beim Gruppenligisten Türkgücü Frankfurt an. Das gab der Verein auf Instagram bekannt. „Seid ihr bereit für die Sensation des Jahres?“, fragte Verein in einer Instagram-Story und löste wenige später auf. „Türkgücü Frankfurt startet Projekt mit Artug Özbakir“, heißt es darin.

Am 21. November musste Özbakir in Hummetroth nach drei Niederlagen in Folge gehen. Zuvor war er souverän mit den Odenwäldern durch die Verbandsliga marschiert und erfolgreich in die Hessenliga-Saison gestartet. Eigentlich wollte Özbakir erstmal eine Pause einlegen. Nun die schnelle Rückkehr ins Trainergeschäft mit einer schwierigen Mission. Denn der TSKV steht in der Gruppenliga Frankfurt West auf einem Abstiegsplatz. Als Tabellen-15. sind es schon zehn Punkte zum rettenden Ufer. Für die Mission Klassenerhalt kommen gleich mehrere Neuzugänge.

Fiorenzo Santoro (C.R.E.U.), Noyan Öz (vereinslos), Aryan Assar (Germania Bieber) und Nuno Miguel Pires Lopes (Riedberg) verstärken den türkischen Club aus Frankfurt.