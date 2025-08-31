Oetwil, Wädenswil und Wiedikon im Gleichschritt

Unterstrass und Einsiedeln trennen sich 1:1-Unentschieden. – Foto: FC Unterstrass Insta

Der August neigt dem Ende entgegen und die 2. Liga nimmt fahrt auf. 2. Runde gespielt mit folgenden Resultaten: Horgen unterliegt Regensdorf mit 0:2, Unterstrass trennt sich von Einsiedeln mit 1:1-Unentschieden, Rümlang muss sich von Wiedikon mit 0:2 geschlagen geben, Oetwil siegt gegen YF Juventus mit 2:1 und Red Star 2 verliert gegen Wädenswil mit 0:1.

Speranza als Torgarant

Letztmals trafen der SV Rümlang und der FC Wiedikon im Cup 2021 aufeinander. Die Wiediker gewannen dazumal mit 2:0. Die Gastgeber starteten die Saison mit einem Unentschieden in Urdorf, während der FCW mit einem 3:0-Heimerfolg über Sorgen die Spielzeit eröffnete.



In der ersten fielen keine Treffer. Chidi Speranza war in der 65. Minute der Dosenöffner. Dritter Saisontreffer für den flinken Mittelfeld-Spieler, der auch 2021 im Cup gegen Rümlang schon getroffen hatte und die Führung für die Gäste. Gianluca De Tommasi machte in der 80. Minute mittels Foulelfmeter den Deckel drauf.



Wiedikon gewinnt auch das zweite Saisonspiel zu Null und übernimmt die Tabellenführung. Rümlang fällt auf den 9. Zwischenrang zurück.



Auch Oetwil mit Punktemaximum

In der vergangenen Saison war die Partie FC Oetwil-Geroldswil gegen SC YF Juventus 2 jeweils eine klare Angelegenheit für den FCOG. Beide Spiele konnte mit 3:0 gewonnen werden. Die heutige Begegnung der beiden siegreich in die Saison gestarteten Teams ging diesmal knapper aus.

Aber erneut mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Oetwil kann dank eines 2:1-Heimsiegs die Punkte auf dem Fussballplatz Werd behalten und bleibt verlustpunktlos. Der zweite Sieg in Folge bedeutet aktuell Zwischenrang Drei. Juventus rutscht auf den 7. Rang ab.



Kleb erlöst Wädi

Auf der Allmend empfing der FC Red Star 2 den Co-Leader FC Wädenswil. Die Mannschaft vom linken Züriseeufer startete am ersten Spieltag fulminant in die Saison und setzte sich mit Unterstrass vorübergehend an die Tabellenspitze.



Die erste Hälfte endete torlos und auch im zweiten Durchgang vergingen weitere 35 Minuten, bis der erste Treffer der Partie gefallen war. In der 80. Minute erzielte Marius Kleb die Gäste-Führung. Wädi brachte den knappen Vorsprung über die restliche Zeit und bleibt mit Punktemaximum weiterhin Leader.



Red Star verliert zum zweiten Mal in Serie und bleibt torlos im Tabellenkeller.





Wädenswil bereitet sich auf das Spiel gegen Red Star 2 vor. – Foto: Roger Egger





Lucky Punch in der Nachspielzeit

Lucky Punch in der NachspielzeitAuf der Steinkluppe trafen zwei Erstrunden-Gewinner aufeinander und spielten um die vorübergehende Tabellenführung. Der aktuelle Leader FC Unterstrass wollte gegen den Aufsteiger FC Einsiedeln seinen Thron verteidigen. Doch auf Tore musste man sich lange Zeit gedulden. Denis Muran brach in der 74. Minute den Bann und schoss die Gäste in Führung. Würden die Schwyzer nach dem Dreier in Regensdorf die nächsten Punkte aus der Fremde entführen? Die Überraschung lag schon in der Luft und die Nachspielzeit lief bereits, ehe Alessio Höttges der vielumjubelte Ausgleich gelang. Damit konnte das Heimteam die drohende Niederlage mit einem Lucky Punch kurz vor Abpfiff doch noch abwenden und die vorübergehende Tabellenführung behalten.Einsiedeln behält den Aufsteiger-Schwung und punktet nach dem Auftaktssieg in Regensdorf auch beim FC Unterstrass. Ein gelungener Saisonstart für den Liga-Rückkehrer.

Aufsteiger Einsiedeln feiert den nächsten Punktgewinn. – Foto: FC Einsiedeln Insta