Oetwil steigt auf - Zweitvertretungen melden sich zurück 2. Liga, Gruppe 1: 23. Runde von Christian Mathea · Heute, 22:53 Uhr · 0 Leser

Urdorf schlägt Wiedikon mit 1:3. – Foto: Christian Mathea

Englische Woche mit englischem Wetter - Vollrunde und Spieltag Nummer 23 am Donnerstag Abend mit folgenden Resultaten: Höngg 2 unterliegt Oetwil 1:4, Horgen schlägt Wollishofen 4:0, Red Star 2 besiegt Unterstrass 1:0, Regensdorf trennt sich von Wädenswil 3:3-Unentschieden, Rümlang und Adliswil spielen ebenfalls 3:3, Einsiedeln verliert gegen YF Juventus 2 mit 3:5 und Wiedikon muss sich von Urdorf mit 1:3 geschlagen geben.

Wiedikon scheitert erneut an Urdorf

Tabellarisch lagen FC Wiedikon und FC Urdorf zwar nur zwei Plätze auseinander, doch der Blick auf die Punkte zeigte ein deutlich anderes Bild - neun Zähler trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff. Die Historie versprach dennoch Spannung. Die Bilanz der Direktduelle war mit je drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen komplett ausgeglichen.



Im Hinspiel hatte Urdorf mit 3:2 knapp die Nase vorn, ein Resultat, das die Ausgangslage für das Rückspiel zusätzlich würzte. Zwei Mannschaften, die sich gut kennen, statistisch auf Augenhöhe und doch mit klar unterschiedlichen Trends in der Tabelle.









Auch im Rückspiel behielt FC Urdorf die Oberhand. Die Limmattaler setzten sich auswärts mit 1:3 durch und festigten dank ihres zehnten Saisonsiegs den sechsten Tabellenrang. Fürs Heimteam hingegen war es ein bitterer Abend. Die Heuried-Truppe kassiert erst ihre dritte Heimniederlage der Saison und verpasst es zudem, von den Ausrutschern der Konkurrenz -Wädenswil und Adliswil - zu profitieren. Wiedikon bleibt damit auf Rang vier, weiterhin drei Punkte hinter dem zweitplatzierten FC Wädenswil.





Wiedikon muss sich in dieser Saison bereits zum zweiten Mal von Urdorf bezwingen lassen, – Foto: Christian Mathea





Mission completed

Ein echtes Spiel der Gegensätze auf dem Hönggerberg. Schlusslicht Mission completedEin echtes Spiel der Gegensätze auf dem Hönggerberg. Schlusslicht SV Höngg 2 empfing den souveränen Tabellenführer FC Oetwil‑Geroldswil . Ein Duell, das allein schon aufgrund der Zahlen klare Rollen verteilte. 36 Punkte trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff, dazu kam eine ernüchternde Bilanz aus Höngger Sicht. Gegen den FCOG hatte die Zweitvertretung noch nie einen Sieg feiern können. Die Ausgangslage war damit eindeutig. Hier der Leader im Aufstiegsmodus, dort ein Gastgeber, der im Tabellenkeller um jedes Lebenszeichen kämpft. Ein Aufeinandertreffen, das sportlich Welten trennte und dennoch seinen eigenen Reiz hatte, weil der Fussball manchmal genau in solchen Konstellationen seine Überraschungen schreibt. Zunächst deutete wenig auf eine Überraschung hin. Der Favorit FC Oetwil‑Geroldswil stellte früh die gewohnten Kräfteverhältnisse her, als Stefano Marzullo den Leader in Führung brachte. Doch SV Höngg 2 reagierte umgehend und glich postwendend aus. Zur Pause stand ein überraschendes 1:1 auf der Anzeigetafel. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Leader jedoch wieder das Kommando. Patrick Pereira Da Costa, Liga‑Topskorer, traf mit seinem 22. Saisontor zur erneuten Führung. Keine fünf Minuten später erhöhte Leonardo Peterson De Queiroz auf 3:1 und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Der Treffer von Branko Bankovic in der 84. Minute war bereits Teil der aufkommenden Aufstiegsfeierlichkeiten. Mit dem zehnten Sieg in Serie macht Oetwil den Aufstieg frühzeitig perfekt und untermauert seine Dominanz eindrucksvoll. Für Höngg hingegen wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer. Der rettende 11. Rang ist inzwischen vier Punkte entfernt.



Limani im Alleingang

Mittelfeldduell zwischen dem Tabellenneunten FC Horgen und dem siebtplatzierten FC Wollishofen. Zwei Teams, die in dieser Saison auf ähmlichem Niveau agieren. Die Formkurve sprach klar für die Gäste, doch die Statistik der bisherigen Ligaduelle wiederum für das Heimteam. Auch das erste Aufeinandertreffen der Saison, ein 2:2‑Remis, hatte gezeigt, wie eng die Kräfteverhältnisse sind. Genau diese Mischung aus aktueller Dynamik und historischer Ausgeglichenheit prägte die Ausgangslage auf dem Weg zu einem weiteren Vergleich. Der FC Horgen erwischte kurz vor der Pause den perfekten Moment. Engjëll Limani, Horgens Torgarant, brachte sein Team mit seinem 11. Saisontreffer praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung. Kaum war der zweite Durchgang angepfiffen, legte der 19‑Jährige nach und stellte in der 48. Minute auf 2:0. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken kontrollierten die Seebuben das Geschehen und liessen defensiv nichts anbrennen. In der 85. Minute krönte Limani seinen Auftritt mit dem Hattrick und erhöhte auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Yanis Elmer, der kurz vor Ende zum 4:0 traf. Mit diesem überzeugenden Auftritt klettert Horgen auf Rang acht und rückt bis auf einen Punkt an den FC Wollishofen heran. Ein starkes Statement im Kampf um das Tabellenmittelfeld.



Sebghattullahs Treffer ins Glück

Der FC Red Star 2 hat im Abstiegskampf spürbar Aufwind und wittert plötzlich wieder echte Chancen auf den Klassenerhalt. Mit einem weiteren Erfolg gegen den heutigen Gegner FC Unterstrass wäre sogar der Sprung über den Strich möglich gewesen und gleichzeitig die Chance, Unterstrass selbst in den Strichkampf hineinzuziehen. Vor der Partie lagen die Gäste noch fünf Punkte vor den Roten Sternen. Die Ausgangslage versprach damit ein Duell, in dem es um weit mehr ging als nur drei Punkte. Es war ein Spiel, das die Kräfteverhältnisse im Tabellenkeller neu ordnen konnte. Die erste Halbzeit bot zwar engagierten Kampf, aber keine Tore.Eine klassische Nullnummer, die den Druck für den zweiten Durchgang weiter erhöhte. Nach 65 Minuten fiel dann der entscheidende Treffer. Sebghattullah Sarabi brachte das Heimteam in Führung und erzielte zugleich das siegbringende 1:0. In der Schlussphase verteidigte FC Red Star 2 den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und belohnte sich mit drei enorm wichtigen Punkten. Der Erfolg katapultiert die Roten Sterne wieder über den Strich und reduziert den Rückstand auf den heutigen Gegner FC Unterstrass auf nur noch zwei Zähler. Damit rückt Unterstrass im Saisonendspurt selbst in die Abstiegskampf‑Bredouille, während Red Star seit fünf Spielen ungeschlagen ist.





Red Star gewinnt gegen Unterstrass und ist wieder über dem Strich. – Foto: Christian Mathea