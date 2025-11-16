 2025-10-30T14:25:35.653Z

Strafraumaction beim Spiel Red Star 2 gegen den FC Wollishofen.
Strafraumaction beim Spiel Red Star 2 gegen den FC Wollishofen. – Foto: Christian Mathea

Oetwil kürt sich mit Lucky Punch zum Wintermeister

2. Liga, Gruppe 1: 13. Runde

13. Spieltag - Abschluss der Vorrunde - Winterpause. Der erste Teil der Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Teams standen sich ein letztes Mal in diesem Jahr gegenüber. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Unterstrass 1:2, Einsiedeln verliert gegen Wiedikon 2:5, Horgen wird von Urdorf mit 1:3 geschlagen, Red Star 2 muss sich Wollishofen mit 2:5 beugen, Rümlang besiegt Wädenswil 3:1 und Oetwil schlägt Adliswil 2:1.

Ljatifi dreht Partie und führt Gäste zum Sieg
Auf der Allmend-Brunau kam es zum Derby zwischen dem FC Red Star 2 und dem FC Wollishofen. Das Heimteam war gewillt die Abstiegsränge zu verlassen und drückte von Beginn weg mächtig aufs Tempo. Ein Doppelschlag zwischen der 18. und 19. Minute belohnte die Hausherren und brachte die 2:0-Führung ein. Damit war die Partie richtig lanciert. Die Gäste steckten nicht auf und schafften in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer durch Enis Ljatifi.

Nach dem Seitenwechsel kam es für den FCW noch besser. In der 56. Minute glich Tiago Kappeler die Partie aus, kurze Zeit später traf Luis Gomes zur erstmaligen Führung. Als Enis Ljatifi in der 70. Minute seinen Doppelpack markierte und zum 2:4 einschob, war das Spiel entschieden. Ljatifi liess in der Nachspielzeit noch einen dritten Treffer folgen, avancierte damit zum Matchwinner und kürte sich zum Torschützenkönig der Hinrunde.

Wollishofen rückt nach dem Derbysieg auf den 6. Rang vor und ist der bestklassierte Aufsteiger der ersten Saisonhälfte. Red Star 2 übernimmt die Rote Laterne.

Red Star 2 unterliegt Wollishofen mit 2:5.
Red Star 2 unterliegt Wollishofen mit 2:5. – Foto: Christian Mathea


Doppelschlag schockt Leader und vermiest Wintermeisterschaft
Schlusslicht SV Rümlang empfing zum Abschluss der Hinrunde den Tabellenführer FC Wädenswil. 17 Punkte lagen vor der Partie zwischen den beiden Vereinen und der Favorit startete wunschgemäss ins Spiel. Kevin Egger traf bereits nach sieben Minuten und ebnete den Weg zur bevorstehenden Wintermeisterschaft. Die erste Halbzeit endete mit 0:1.

Auch nach einer Stunde lagen die Gäste weiterhin in Führung und an der Tabellenspitze. Doch dann hatte das Heimteam seinen grossen Auftritt. Innerhalb von fünf Minuten drehte der SVR die Partie zu seinen Gunsten. Erst traf Mithat Misimi in der 62. Minute, dann legte Roberto Stoykov in der 67. Minute nach. 10 Minuten vor Schluss trafen die Hausherren sogar ein drittes Mal. Der designierte Leader fand keine Antwort auf die Gegentreffer und musste sich am Ende mit 3:1 geschlagen geben.

Während Rümlang die Rote Laterne an Red Star 2 abgeben konnte, musste Wädenswil in letzter Minute (siehe Spielbericht Oetwil gegen Adliswil) die Wintermeisterschaft dem FC Oetwil überlassen.

Wädenswil verliert in Rümlang 3:1 und verpasst die Wintermeisterschaft.
Wädenswil verliert in Rümlang 3:1 und verpasst die Wintermeisterschaft. – Foto: Roger Egger


Last-Minute-Sieg zur Wintermeisterschaft
Die Formkurve des FC Adliswil zeigte zuletzt steil nach Oben. Vier Siege in Serie konnten die Sihltaler für sich verbuchen. Der heutige Gegner und Gastgeber FC Oetwil-Geroldswil musste zuletzt eine klare 4:0-Pleite bei Unterstrass hinnehmen. Die Hausherren wollten die Niederlage vergessen machen und den Zuschauern einen schönen Abschluss der ersten Saisonhälfte bieten. Doch entgegen dem Spielverlauf und spielerischen Vorteilen von Oetwil, kam Adliswil in der 38. Minute durch Franceso De Nitti zum Führungstreffer. Mit 0:1 ging es in die Pause.

Der Start in die zweite Halbzeit verlief fürs Heimteam wunschgemäss. Die Partie war kaum wieder angepfiffen, da traf Marco Fässler bereits zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine spannende Affiche mit Chancen auf beiden Seiten. Oetwil brauchte aber einen Sieg, um von der Wädenswiler Niederlage in Rümlang zu profitieren und diese noch zu überholen. Die 80. Minute läutete den Wendepunkt der Partie ein. Erdonit Mehmeti sah nach einem Foulspiel die glatte Rote Karte und brachte Adliswil für die Schlussphase in Unterzahl.

Der FCOG erhöhte die Schlagzahl und versuchte die numerische Überzahl auszunutzen. In der Nachspielzeit gelang Patrick Pereira Da Costa der Lucky Punch und vielumjubelte Siegtreffer. Damit setzt sich Oetwil an die Spitze und darf sich als Wintermeister feiern lassen. Adliswil beendet die erste Saisonhälfte trotz Niederlage auf dem starken 4. Platz.

Revanche geglückt
Eben noch im Cup - jetzt zum Ligaabschluss - FC Regensdorf gegen den FC Unterstrass. Am Donnerstag gewann der FCR mit 2:0. Im Gegensatz zum Cupspiel gingen die Gäste in Führung. Luan Idrizi stellte in der 8. Minute auf 0:1. Dem Heimteam gelang in der 24. Minute durch Emanuele Fanello der Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach dem Pausentee waren es erneut die Gäste aus Unterstrass die zur neuerlichen Führung treffen konnten. Nach gut einer Stunde besorgte Alessio Höttges das 1:2. Dabei blieb es, dem Heimteam gelang es nicht die Partie nochmals auszugleichen und die Gäste verpassten gar noch das dritte Tor. Amadé Sall verschoss noch einen Foulpenalty. Das änderte nichts am Auswärtssieg der Stadtzürcher und der gelungenen Revanche auf die Cup-Niederlage.

Regensdorf verpasst es den Anschluss ans Spitzen-Trio zu halten und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Dritten aus Wiedikon zurück. Unterstrass rückt unterdessen auf den 9. Zwischenrang vor.

Unterstrass holt sich den Auswärtssieg in Regensdorf.
Unterstrass holt sich den Auswärtssieg in Regensdorf. – Foto: FC Unterstrass Insta


Nichts zu holen fürs Heimteam
Das erst vierte Spiel auf dem Kunstrasen Rappenmöösli. Der FC Einsiedeln empfing zum vorerst letzten Spiel in diesem Jahr den FC Wiedikon. Die Hausherren, aktuell bester Aufsteiger der laufenden Saison und auf dem 6. Zwischenrang klassiert, bekamen es mit dem Dritten der Liga zu tun. Die Gäste zeigten wieso sie aktuell so weit oben klassiert sind und lagen zur Pause bereits mit 0:2 in Front. In der 31. Minute traf Chidi Speranza mit seinem 7. Saisontor zum 0:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff legte Marc Lüthi mit dem zweiten Treffer nach.

Der Start in die zweite Hälfte lief ebenfalls ganz nach dem Gusto des FCW. Dennis Füllemann erhöhte in der 55. Minute auf 0:3. Das erste Saisontor für den Angreifer. Doch damit nicht genug, eine Viertelstunde später doppelte Füllemann nach und stellte auf 0:4. Der Rest des Spiels ging unter Resultatkosmetik durch. Die Partie war längst entschieden und nachdem Wiedikon in der 77. Minute gar das fünfte Tor erzielen konnte (erneut Füllemann), traf Phil Kälin fürs Heimteam in der 84. Minute immerhin zum Ehrentreffer. In der 87. Minute reüssierte gar noch Cyrill Kälin zum 2:5-Endstand.

Ein erfolgreicher Wiediker Abend gegen Einsiedler Mannschaften. Bereits im Vorfeld der Partie konnten sich die D-9a-Junioren des FCW mit 5:4 im FVRZ-Regional-Cup-Achtelfinal gegen die Schwyzer durchsetzen. Die Herren-Mannschaft festigt mit dem Auswärts-Erfolg den 3. Rang und wird die Rückrunde als erster Verfolger des Duos Wädenswil / Oetwil in Angriff nehmen.

Gäste bauen Serie aus
Duell im Mittelfeld der Liga. Der FC Horgen (8.) traf auf den FC Urdorf (9.). Die Gäste zuletzt vier Spiele in Serie ungeschlagen. Die Ungeschlagenheit hielt zunächst an, allerdings ohne Torerfolg. Halbzeit Eins endete torlos mit einem 0:0-Unentschieden.

Im zweiten Durchgang fielen dann die Tore und am Ende ging die Partie mit 1:3 an Urdorf. Ronel Miakallo, Marco Schönbächler und Robert Bottini durften sich bei Urdorf als Torschützen auszeichnen. Für Horgen traf Engjëll Limani.

Urdorf nach Adliswil das aktuell formstärkste Team der Liga, bewies seinen Lauf und holte sich den vierten Sieg in Serie und das fünfte Spiel ohne Niederlage in Folge. Die Limmattaler beenden die Hinrunde auf dem 7. Rang. Horgen steht mit 15 Punkten auf dem 10. Rang und bleibt damit knapp über dem Strich.

