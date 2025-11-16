Oetwil kürt sich mit Lucky Punch zum Wintermeister

Strafraumaction beim Spiel Red Star 2 gegen den FC Wollishofen. – Foto: Christian Mathea

13. Spieltag - Abschluss der Vorrunde - Winterpause. Der erste Teil der Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Teams standen sich ein letztes Mal in diesem Jahr gegenüber. Dabei kam es zu folgenden Resultaten: Regensdorf unterliegt Unterstrass 1:2, Einsiedeln verliert gegen Wiedikon 2:5, Horgen wird von Urdorf mit 1:3 geschlagen, Red Star 2 muss sich Wollishofen mit 2:5 beugen, Rümlang besiegt Wädenswil 3:1 und Oetwil schlägt Adliswil 2:1.

Ljatifi dreht Partie und führt Gäste zum Sieg

Auf der Allmend-Brunau kam es zum Derby zwischen dem FC Red Star 2 und dem FC Wollishofen. Das Heimteam war gewillt die Abstiegsränge zu verlassen und drückte von Beginn weg mächtig aufs Tempo. Ein Doppelschlag zwischen der 18. und 19. Minute belohnte die Hausherren und brachte die 2:0-Führung ein. Damit war die Partie richtig lanciert. Die Gäste steckten nicht auf und schafften in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer durch Enis Ljatifi.



Nach dem Seitenwechsel kam es für den FCW noch besser. In der 56. Minute glich Tiago Kappeler die Partie aus, kurze Zeit später traf Luis Gomes zur erstmaligen Führung. Als Enis Ljatifi in der 70. Minute seinen Doppelpack markierte und zum 2:4 einschob, war das Spiel entschieden. Ljatifi liess in der Nachspielzeit noch einen dritten Treffer folgen, avancierte damit zum Matchwinner und kürte sich zum Torschützenkönig der Hinrunde.



Wollishofen rückt nach dem Derbysieg auf den 6. Rang vor und ist der bestklassierte Aufsteiger der ersten Saisonhälfte. Red Star 2 übernimmt die Rote Laterne.





Red Star 2 unterliegt Wollishofen mit 2:5. – Foto: Christian Mathea





Doppelschlag schockt Leader und vermiest Wintermeisterschaft

Schlusslicht



Auch nach einer Stunde lagen die Gäste weiterhin in Führung und an der Tabellenspitze. Doch dann hatte das Heimteam seinen grossen Auftritt. Innerhalb von fünf Minuten drehte der SVR die Partie zu seinen Gunsten. Erst traf



Während Rümlang die Rote Laterne an Red Star 2 abgeben konnte, musste Wädenswil in letzter Minute (siehe Spielbericht Oetwil gegen Adliswil) die Wintermeisterschaft dem FC Oetwil überlassen.



Wädenswil verliert in Rümlang 3:1 und verpasst die Wintermeisterschaft. – Foto: Roger Egger



Revanche geglückt

Eben noch im Cup - jetzt zum Ligaabschluss - FC Regensdorf gegen den FC Unterstrass. Am Donnerstag gewann der FCR mit 2:0. Im Gegensatz zum Cupspiel gingen die Gäste in Führung. Luan Idrizi stellte in der 8. Minute auf 0:1. Dem Heimteam gelang in der 24. Minute durch Emanuele Fanello der Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Kabinen.



Nach dem Pausentee waren es erneut die Gäste aus Unterstrass die zur neuerlichen Führung treffen konnten. Nach gut einer Stunde besorgte Alessio Höttges das 1:2. Dabei blieb es, dem Heimteam gelang es nicht die Partie nochmals auszugleichen und die Gäste verpassten gar noch das dritte Tor. Amadé Sall verschoss noch einen Foulpenalty. Das änderte nichts am Auswärtssieg der Stadtzürcher und der gelungenen Revanche auf die Cup-Niederlage.



Regensdorf verpasst es den Anschluss ans Spitzen-Trio zu halten und liegt bereits fünf Zähler hinter dem Dritten aus Wiedikon zurück. Unterstrass rückt unterdessen auf den 9. Zwischenrang vor.



