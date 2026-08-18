 2026-08-17T04:56:09.060Z

Transfers

Oetwil holt Bülach-Akteur - Red Star mit Zuzug aus Deutschland

Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 4

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 14:31 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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2. Liga inter, Gr. 4
SV Höngg
FC Oetwil
FC Red Star
FC Lachen

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

FC Chiasso
Trainer: Nicola Padula
Zugänge: Thomas Branzini (FC Collina d'Oro), Simone Belometti (FC Collina d'Oro), Jesse Rocco Giacomo Finelli (Italien), Giusto Priola (Ardor Lazzate/ITA), Oliver Sarenac (FC Mendrisio)
Abgänge:

FC Gambarogno
Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos
Zugänge: Luka Spasov (FC Locarno), Mohamed Amin Mouississa (AC Arbedo-Castione), Federico Alonzi (Italien), Alex Maranta (FC Locarno), Francesco Bottazzi (Sondrio/ITA), Julian Voi (FC Lugano U19), Jeimy Soldati (Losone Sportiva)
Abgänge: Stefano Cossu (FC Locarno), Jonathan Nyamekeh (FC Locarno), Aristide Invernizzi (FC La Sarraz-Eclépens), Lorenzo Cuoco (Moesano/ITA)

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FC Ibach
Trainer: Boris Jevremovic
Zugänge: Alan Nabarro (Zug 94), Lulzim Aliu (FC Muri), Ngumba Mwakassa (FC Emmenbrücke), Ardit Tela (FC Brunnen), Anto Gudelj (FC Neuenhof), Mohamed Essam Mostafa Mohamed Elghandour (SC Buochs), Luka Merdovic (KF Iliria/ALB)
Abgänge: Lars Auf der Maur (FC Einsiedeln), Olivier Maurer (FC Wollerau), Labinot Haziri (FC Olten)

FC Lachen/Altendorf
Trainer: Luca Mattia
Zugänge: Francisco Iborra De La Fuente (SC Siebnen), Lautaro Ivan Bogado Gonzalez (FC Rüti), Finn Knecht (FC Uster), Tarik Tojaga (FC Uster), Chris Suter (FC Weesen), Sven Friebe (FC Wetzikon), Kristijan Klincov (FC Dübendorf), Mehmedalija Hasanbasic (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)
Abgänge: Nobert Frrokaj (FC Kosova 19), Nino Egli (FC Linth 04), Levi Egli (FC Linth 04), Perry Gamba (FC Weesen), Yannic Knobel (Rücktritt), Cristian Bleisch (Pause), Aleandro Norelli (FC Wädenswil), Besart Islamaj (FC Affoltern a/A)

FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Abdel Zidane Moussa (FC Mendrisio), Adama Gouem (AC Sementina), Leonardo Geronimo Renda (Ausland), Kastriot Elshani (FC Melide), My Jacopo El Idrissi (Marokko), Sebastian Jella (AS Novazzano)
Abgänge: Thomas Candeloro (FC Mendrisio), Alessio Roncari (FC Mendrisio), Florjan Seferaj (FC Locarno), Dušan Cvetković (Vedeggio Calcio), Federico Giudici (FC Ceresio), Lucas Julian Inguimbert Di Palma (FC Collina d'Oro)

FC Oetwil-Geroldswil
Trainer: Leonel Romero
Zugänge: Massimo Nardo (SV Höngg), David Dodaj (SV Höngg), Claudio Thalmann (FC Red Star Zürich), Marcelo Miranda (FC Red Star Zürich), Roger Pfyl (FC Mutschellen), Ruben César Da Silva Antunes (FC Oerlikon/Polizei II), Patrick Tomé Guerreiro (FC Oerlikon/Polizei), Eni Hoxha (FC Red Star Zürich), Nevio Berweger (eigener Nachwuchs), Kosta Makripodis (FC Linth 04), Simone Petrone (FC Bülach)
Abgänge: Oliver Buff (Rücktritt), Branko Bankovic (FC Industrie Turicum), Auron Brahimi (Pause), Roman Herger (Rücktritt), Ronaldo Itoko Bondoy (FC Klingnau), Sandro Lutz (Rücktritt), Loris Gafner (FC Oetwil-Geroldswil III), Pete Stäger (Pause), Humberto Carneiro da Silva (FC Witikon), Rejan Zekiri (Pause)

FC Red Star Zürich
Trainer: Radovan Nikolic
Zugänge: Sinan Ulu (SV Höngg), Rafael Bräm (FC Dübendorf), Mete Firat Ulu (FC Seefeld), Leonid Abazi (FC Klingnau), Lukas Winzap (Zürich City SC), Moreno Ferrari (FC Wil II), Luis Alfredo Gutierrez (FC Linth 04), Agon Morina (FC Bülach), Nejc Plaznik (FC Dübendorf), Biyarritz Amou Silulundi Luisoni (Südstern Singen/GER), Alessio Musumeci (FC Aarau U19)
Abgänge: Roman Heini (FC Tuggen), Claudio Thalmann (FC Oetwil-Geroldswil), Marcelo Miranda (FC Oetwil-Geroldswil), Eni Hoxha (FC Oetwil-Geroldswil), Flynn Kopp (FC Thalwil), Nicolas Simon Mbazoa (FC Küsnacht), Milos Grujicic (FC Wohlen), Alessio Caputo (FC Wohlen), Manuel Kiki Bonsu (Zürich City SC), Francesco Sam Ballistreri (SV Höngg), Robin Riedi (FC Uster), Joshua Lutz (FC Red Star Zürich II), Daniel Alves Sousa (SV Schaffhausen)

FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Jan Studerus (SV Höngg), Mac Filirel Pouomo (FC Emmenbrücke), Fabio Moor (FC Mendrisio), Jordi Nsiala (FC Coffrane), Elmedin Fazlic (FC Baden), Stevan Lujic (SC Cham), Jovan Eric (FC Rothrist), Klysman Lucas Lopes (Zürich City SC)
Abgänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bassecourt), Nelson Galvanelli (FC Rodange 91/LUX), Christ Ndongani Nkanga (?), Baba Souare (?), Mohamed Almamy Camara (?)

FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge: Timon Peter (FC Willisau), Berzan Polat (FC Emmenbrücke), Yves Zurkirchen (FC Hergiswil), Enrico Albisser (FC Ruswil), Merdjan Zeqiri (FC Eschenbach), Norman Williner (FC Rothenburg), Remo Schenk (SC Schöftland), Dusan Sreckovic (FC Luzern U18), Severin Häfliger (FC Zell), Sven Schaffner (SC Schöftland), Terry Rölli (FC Willisau)
Abgänge: Tchere Mulanga (SC Buochs), Herolind Cikaqi (FC Emmenbrücke), Ndue Daka (FC Emmenbrücke), Rinor Elshani (FC Emmenbrücke), Besar Sejdini (FC Emmenbrücke), Florentin Prenrecaj (FC Emmenbrücke), Mehmet Kinis (FC Emmenbrücke), Valbon Saliji (FC Emmenbrücke), Gabriel Teixeira dos Santos (FC Hergiswil)

FC Uster
Trainer: Daniele Demasi
Zugänge: Salomon Kijera (FC Eschenbach), Kaan Memoglu (FC Brugg), Anthony Adedeji (FC Brugg), Alexander Seupke (FC Maur), Gian Forrer (FC Bülach), Simone Rossetti (SV Schaffhausen Junioren), Yunis Gehri (FC Sirnach), Florentino Aquino (SC Winterthur United), Robin Riedi (FC Red Star Zürich), Alessandro Walter (FC Seefeld II), Luhkeny Mendes (FC Glattbrugg), Renas Emekli (FCZ/Red Star U16), Theo Osterwalder (FC Uster II)
Abgänge: Leonit Trolli (FC Kosova), Caner Türkmen (FC Seuzach), Fabian Inglin (FC Seuzach), James Wyndham Lewis (Zürich City SC), Ivan Jakovljev (Zürich City SC), Gionata Centoducato (FC Wettswil-Bonstetten), Adrian Gehrig (FC Seuzach), Adrian Gehrig (FC Seuzach), Bujar Ajeti (FC Linth 04), Andi Salihi (KF Dardania St. Gallen), Finn Knecht (FC Lachen/Altendorf), Tarik Tojaga (FC Lachen/Altendorf), Niko Civelli (FC Seefeld), Giuliano Scarpa (FC Regensdorf)

SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge: Erion Xhinovci (FC Unterstrass), Mario Achille Casanova (AC Taverne), Leandro Noel Rüesch (FC Thalwil), Damjan Stankovic (FC Kickers Luzern), Livio Annen (FC Luzern U19), Livio Scherer (FC Meggen), Noé Schwerri (FC Zürich II), Ruben Gomez (FC Zürich U19), Fabian Amhof (Alicante City FC/USA), Men Luis Defuns (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Minas Mekonen (1. Mannschaft), Nikolai Andersen (1. Mannschaft), Iven Cornacchini (1. Mannschaft), Jannis Elsener (?), Lucas Thöni (SC Cham Senioren 30+), Edvin Gashi (FC Perlen-Buchrain), Cedric Stillhart (FC Perlen-Buchrain), Emir Lokmic (FC Perlen-Buchrain)

SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge: Diego Martin (Zug 94), Joël Ris (SC Cham), Lorenzo Di Michelangeli (zuletzt SC Buochs), Mohamed Ali Farhat (FC Horw)
Abgänge: Rinor Gashi (FC Emmenbrücke), Rexhep Bezera (FC Willisau)

SC Goldau
Trainer: Christoph Müller
Zugänge: Livio Lombardo (FC Hergiswil), Dominik Schelbert (FC Brunnen), Omar Abduqadir (FC Baar), Christian De Giorgio (eigener Nachwuchs)
Abgänge: Zeno Huser (Rücktritt), Luca Sommacal (Pause), Lennart Pfefferle (FC Küssnacht a/R)

SV Höngg
Trainer: Fatmir Alijaj
Zugänge: Sofiane Basri (FC Dietikon), Amir Millaku (FC Brugg), Nathan Mikeba (Zürich City SC Nachwuchs), Jon Imeri (SC YF Juventus II), Lorik Kuqi (SC YF Juventus II), Adam Radi (FC Dübendorf), Francesco Sam Ballistreri (FC Red Star Zürich), Samuel Yebra (FC Dübendorf), Fabio Grotto (FC Adliswil), Francesco De Nitti (FC Adliswil), Cristian Fernandez Dominguez (FC Kosova II), Alain Erugo (SV Höngg II), Wassim Riahi (Türkischer SC Solothurn), Fridom Tekia (FC Schaffhausen II), Darwyn Burgos (FC Oerlikon/Polizei)
Abgänge: Diego Kälin (FC Freienbach), Alija Hadziarapovic (FC Freienbach), Jan Stocker (FC Kosova), Sinan Ulu (FC Red Star Zürich), Raul Passaseo (FC Kosova), Yorby Jose Fondeur (FC Dietikon), Jan Studerus (FC Rotkreuz), Mijo Jakovljevic (FC Kosova), Massimo Nardo (FC Oetwil-Geroldswil), David Dodaj (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (FC Thalwil), Malek Mujcinovic (FC Baden II), Josuah Gerber (FC Wohlen), Cornel Bandli (FC Unterstrass), Eren Elbüstü (Zug 94), Pablo Londono (FC Bursins-Rolle-Perroy), Ercan Kacir (FC Niederlenz)

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