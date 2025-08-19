Oetwil geht als Favorit ins Rennen - die Zweitvertretungen steigen ab

Im Gegensatz zu Wahrsagerei oder Horoskopen stützt sich eine Prognose auf fundierte Erkenntnisse und ist somit eine vorausschauende Aussage mit hoher Wahrscheinlichkeit. Man kann aber ziemlich daneben liegen, aber natürlich auch mal ins Schwarze treffen. Fussball ist bisweilen unberechenbar und trotzdem wagen wir den berühmten Blick in die Glaskugel.
Zuerst zu den offensichtlichen Veränderungen der Gruppe 1. Zürich City SC ist aufgestiegen, der FC Wettswil-Bonstetten 2 und die Mannschaft des FC Oerlikon / Polizei sind abgestiegen. Die drei Teams wurden adäquat mit dem FC Einsiedeln, dem FC Wollishofen und dem SV Rümlang ersetzt.
Die Transfers der Zweitliga-Gruppe 1 auf einen Blick
Das Orakel von Delphi, die künstlichen Intelligenzen (ChatGPT & Copilot) und Paul die Krake prognostizieren die neue Saison wie folgt:
1. Oetwil-Geroldswil (Vorsaison 2. / getippt 3.)
Am Ende fehlten lediglich sechs Punkte auf Zürich City im Aufstiegsrennen. Damit landeten die Limmattaler auf dem 2. Rang. Das Team wurde nochmal namhaft ergänzt, unter anderem mit dem ehemaligen FC Aarau-Profi Miguel Peralta und wird das Rennen diese Saison für sich entscheiden.
2. FC Regensdorf (Vorsaison 3. / getippt 7.)
Zweimal in Serie auf dem dritten Schlussrang. Die Mannschaft von Beat Studer verzeichnete keine namhaften Abgänge und kann Aufstieg - zuletzt in der Saison 21/22. Die Furttaler spielen lange Zeit um den Titel mit, haben aber mit Oetwil einen zu starken Konkurrenten vor der Sonne.
3. FC Wädenswil (Vorsaison 6. / getippt 2.)
Der Aufsteiger der Vorsaison landete schlussendlich nicht auf dem von uns getippten zweiten Schlussrang, sondern auf dem 6. Platz. Wädenswil hat seine Aufgaben gemacht und insbesondere in der Offensive nochmals zugelegt. Mit Eigengewächs Siro Sacconi kommt der beste Wädi-Stürmer der Hinrunde 2024 aus Thalwil zurück. Der Stürmer traf die letzten drei Saison immer jeweils zweistellig. Seine Tore werden dafür sorgen, dass der FCW um den Aufstieg mitspielt.
So tippten wir die Zweitliga-Gruppe 1 vor der letzten Saison: Zürich City, Wädenswil oder Oetwil-Geroldswil - einer muss es machen
So zogen wir Zwischenbilanz: Die Bussen-Könige dominieren - Auswertung unserer Saisonprognose
4. FC Wollishofen (Aufsteiger)
Der FC Wollishofen wird die Überraschungs-Mannschaft der Saison. Der souveräne Aufsteiger hat seinen Kader zusammengehalten, konnte in der Vorbereitung überzeugen und wird den Schwung der Vorsaison mitnehmen. Am Ende reicht es zum Titel "Bester Aufsteiger der Saison".
