Oetwil geht als Favorit ins Rennen - die Zweitvertretungen steigen ab

Zuerst zu den offensichtlichen Veränderungen der Gruppe 1. Zürich City SC ist aufgestiegen, der FC Wettswil-Bonstetten 2 und die Mannschaft des FC Oerlikon / Polizei sind abgestiegen. Die drei Teams wurden adäquat mit dem FC Einsiedeln, dem FC Wollishofen und dem SV Rümlang ersetzt.



Die Transfers der Zweitliga-Gruppe 1 auf einen Blick

Das Orakel von Delphi, die künstlichen Intelligenzen (ChatGPT & Copilot) und Paul die Krake prognostizieren die neue Saison wie folgt:



1. Oetwil-Geroldswil (Vorsaison 2. / getippt 3.)



Am Ende fehlten lediglich sechs Punkte auf Zürich City im Aufstiegsrennen. Damit landeten die Limmattaler auf dem 2. Rang. Das Team wurde nochmal namhaft ergänzt, unter anderem mit dem ehemaligen FC Aarau-Profi Miguel Peralta und wird das Rennen diese Saison für sich entscheiden.



2. FC Regensdorf (Vorsaison 3. / getippt 7.)



Zweimal in Serie auf dem dritten Schlussrang. Die Mannschaft von Beat Studer verzeichnete keine namhaften Abgänge und kann Aufstieg - zuletzt in der Saison 21/22. Die Furttaler spielen lange Zeit um den Titel mit, haben aber mit Oetwil einen zu starken Konkurrenten vor der Sonne.



3. FC Wädenswil (Vorsaison 6. / getippt 2.)



Der Aufsteiger der Vorsaison landete schlussendlich nicht auf dem von uns getippten zweiten Schlussrang, sondern auf dem 6. Platz. Wädenswil hat seine Aufgaben gemacht und insbesondere in der Offensive nochmals zugelegt. Mit Eigengewächs Siro Sacconi kommt der beste Wädi-Stürmer der Hinrunde 2024 aus Thalwil zurück. Der Stürmer traf die letzten drei Saison immer jeweils zweistellig. Seine Tore werden dafür sorgen, dass der FCW um den Aufstieg mitspielt.