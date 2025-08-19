 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Endlich gehts wieder los - 2. Liga Gruppe 1.
Endlich gehts wieder los - 2. Liga Gruppe 1. – Foto: Björn Lindroos
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG

Oetwil geht als Favorit ins Rennen - die Zweitvertretungen steigen ab

Der Ausblick auf die Zweitliga-Gruppe 1

Verlinkte Inhalte

2. Liga, Gruppe 1
FC Red Star II
FC Wiedikon
FC Urdorf
YF Juventus II

Im Gegensatz zu Wahrsagerei oder Horoskopen stützt sich eine Prognose auf fundierte Erkenntnisse und ist somit eine vorausschauende Aussage mit hoher Wahrscheinlichkeit. Man kann aber ziemlich daneben liegen, aber natürlich auch mal ins Schwarze treffen. Fussball ist bisweilen unberechenbar und trotzdem wagen wir den berühmten Blick in die Glaskugel.

Zuerst zu den offensichtlichen Veränderungen der Gruppe 1. Zürich City SC ist aufgestiegen, der FC Wettswil-Bonstetten 2 und die Mannschaft des FC Oerlikon / Polizei sind abgestiegen. Die drei Teams wurden adäquat mit dem FC Einsiedeln, dem FC Wollishofen und dem SV Rümlang ersetzt.

Die Transfers der Zweitliga-Gruppe 1 auf einen Blick

Das Orakel von Delphi, die künstlichen Intelligenzen (ChatGPT & Copilot) und Paul die Krake prognostizieren die neue Saison wie folgt:

1. Oetwil-Geroldswil (Vorsaison 2. / getippt 3.)

Am Ende fehlten lediglich sechs Punkte auf Zürich City im Aufstiegsrennen. Damit landeten die Limmattaler auf dem 2. Rang. Das Team wurde nochmal namhaft ergänzt, unter anderem mit dem ehemaligen FC Aarau-Profi Miguel Peralta und wird das Rennen diese Saison für sich entscheiden.

2. FC Regensdorf (Vorsaison 3. / getippt 7.)

Zweimal in Serie auf dem dritten Schlussrang. Die Mannschaft von Beat Studer verzeichnete keine namhaften Abgänge und kann Aufstieg - zuletzt in der Saison 21/22. Die Furttaler spielen lange Zeit um den Titel mit, haben aber mit Oetwil einen zu starken Konkurrenten vor der Sonne.

3. FC Wädenswil (Vorsaison 6. / getippt 2.)

Der Aufsteiger der Vorsaison landete schlussendlich nicht auf dem von uns getippten zweiten Schlussrang, sondern auf dem 6. Platz. Wädenswil hat seine Aufgaben gemacht und insbesondere in der Offensive nochmals zugelegt. Mit Eigengewächs Siro Sacconi kommt der beste Wädi-Stürmer der Hinrunde 2024 aus Thalwil zurück. Der Stürmer traf die letzten drei Saison immer jeweils zweistellig. Seine Tore werden dafür sorgen, dass der FCW um den Aufstieg mitspielt.

So tippten wir die Zweitliga-Gruppe 1 vor der letzten Saison: Zürich City, Wädenswil oder Oetwil-Geroldswil - einer muss es machen

So zogen wir Zwischenbilanz: Die Bussen-Könige dominieren - Auswertung unserer Saisonprognose

4. FC Wollishofen (Aufsteiger)

Der FC Wollishofen wird die Überraschungs-Mannschaft der Saison. Der souveräne Aufsteiger hat seinen Kader zusammengehalten, konnte in der Vorbereitung überzeugen und wird den Schwung der Vorsaison mitnehmen. Am Ende reicht es zum Titel "Bester Aufsteiger der Saison".

Die Aufsteiger aus Wollishofen wollen auch eine Liga höher angreifen.
Die Aufsteiger aus Wollishofen wollen auch eine Liga höher angreifen. – Foto: FC Wollishofen


5. FC Wiedikon (Vorsaison 9. / getippt 11.)

Seit dem Aufstieg in der Saison 20/21 platzierten sich die Wiediker stets einstellig. Neu-Trainer Marco Suppa wird dafür sorgen, dass der heimstarke FCW auch diese Saison unter den besten neun Mannschaften abschliessen wird. Bei uns sogar in den TOP-5.

6. FC Urdorf (Vorsaison 4. / getippt 8.)

Nach der Saison 2021/22 wieder auf dem vierten Schlussrang. Stabile Leistungen in der Liga und konstant in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Die Urdorfer spielten eine beachtliche Saison und der Kader ist zusammengeblieben, aber das Orakel blickt auf die Vergangenheit. Nach dem ersten 4. Rang folgte der 6. Platz. Die Limmattaler werden sich auch diese Saison auf dem 6. Rang wiederfinden.

7. FC Unterstrass (Vorsaison 8. / getippt 5.)

Nach drei Saisons in der 2. Liga Interregio musste sich der FC Unterstrass eine Liga tiefer erstmal akklimatisieren. Die Doppelbelastung mit der überragenden Cup-Kampagne sorgte wohl auch für den am Ende undankbaren 8. Schlussrang. Die Kicker von der Steinkluppe sind jetzt angekommen und melden sich wieder im vorderen Teil der Tabelle an. Für ganz nach Vorne reicht es nicht - erneut wegen dem Cup.

Der Cupsieger wird in der oberen Tabellenhälfte mitspielen.
Der Cupsieger wird in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. – Foto: FC Unterstrass


8. FC Adliswil (Vorsaison 7. / getippt 4.)

Auch für die Sihltaler war es eine schwierige Saison nach dem Abstieg und resultierte auf dem 7. Schlussrang. Diese Saison wird Adliswil erneut im dichtgedrängten Mittelfeld der Liga landen - auf dem 8. Platz, wenn es nach uns geht.

9. FC Einsiedeln (Aufsteiger)

Nach zwei Jahren kehrt der FC Einsiedeln zurück in die 2. Liga. Die Aufstiegs-Equipe bleibt mehrheitlich zusammen und wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Trotzdem wird es eine schwierige Saison für die Schwyzer.

Einsiedeln ist wieder da - mit einer Rekordsaison in allen Belangen kehren die Schwyzer zurück.
Einsiedeln ist wieder da - mit einer Rekordsaison in allen Belangen kehren die Schwyzer zurück. – Foto: FC Einsiedeln


10. SV Höngg 2 (Vorsaison 10. / getippt 14.)

Der Aufsteiger der Vorsaison landete auf dem 10. Rang. Getippt hatten wir die Zweitvertretung der Höngger als Absteiger. Schlussendlich hatte man sich den Klassenerhalt dank einer starken Rückrunde früh gesichert. Auch diese Saison wird man die Liga halten und erneut auf dem 10. Rang abschliessen.

11. SV Rümlang (Aufsteiger)

7 Jahre der Drittklassigkeit sind genug. Die Rümlanger sind gekommen um zu bleiben. Es wird kein einfaches Unterfangen für den Aufsteiger, aber am Ende werden sich die Unterländer retten und den Klassenerhalt sichern.

12. FC Horgen (Vorsaison 5. / getippt 13.)

Wir haben Horgen letzte Saison den Abstieg prognostiziert. Mit dem 5. Rang haben uns die Seebuben eines Besseren belehrt. Diese Saison wird der Substanzverlust durch die vielen Abgänge zu keiner Top-Platzierung führen, aber dem Abstieg entkommt man am Ende trotzdem noch knapp.

Den Horgner Schwänen steht eine hart umkämpfte Saison bevor.
Den Horgner Schwänen steht eine hart umkämpfte Saison bevor. – Foto: Björn Lindroos


13. SC YF Juventus 2 (Vorsaison 12. / getippt 9.)

Im Vorjahr auf dem 10. Rang, jetzt sogar auf dem 12. Platz gelandet. Für die Zweite der YF Juventus wird es auch diese Saison nicht einfacher. Die Vorbereitung lief alles andere als rund - alle sieben geplanten Testspiele wurden abgesagt. Aufgrund der erneut vielen Abgänge könnte es knapp werden. Wir tippen sogar auf den Abstieg.

14. FC Red Star 2 (Vorsaison 11. / getippt 10.)

Auch die Zweitvertretung des FC Red Star findet sich im Tabellenkeller wieder. Im letzten Jahr am zweitwenigsten Tore erzielt - nur Absteiger Oerlikon traf einmal weniger. Bei den Rotsternen stehen ähnlich wie bei YF viele Spieler auf der Abgangsseite. Der Substanzverlust wird zu gross sein und im Abstieg enden.

In der Winterpause ziehen wir die erste Bilanz unserer Prognose und verweisen bei Verfehlungen auf die Fussballgötter. In diesem Sinne wünschen wir allen Teams viel Erfolg und den Fans eine spannende Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich

Aufrufe: 019.8.2025, 14:00 Uhr
Christian MatheaAutor