Oetwil auf der Zielgeraden - Abstiegskampf spitzt sich zu 2. Liga, Gruppe 1: 22. Runde von Christian Mathea · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Red Star in der Vorwärtsbewegung - auch in der Tabelle überholt man Höngg und kommt wieder näher an den Strich heran. – Foto: Christian Mathea

Der 22. Spieltag startete bei hochsommerlichen Temperaturen und mit dem Champions-League-Finale vor der Brust am Samstag-Nachmittag mit folgenden Resultaten: Wädenswil schlägt Wiedikon 3:0 und Adliswil besiegt Horgen 3:1. Der Sonntag liess die Temperaturen noch nicht wirklich purzeln, aber immerhin war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass PSG seinen Titel verteidigen konnte. Unterstrass verliert gegen Urdorf 1:2, Wollishofen gewinnt gegen Einsiedeln 4:0, Oetwil deklassiert Rümlang mit 5:0 und Red Star 2 siegt gegen Höngg 2 mit 3:1.

Klares Statement vom Heimteam

Duell der Aufsteiger. Der FC Wollishofen empfing den FC Einsiedeln - Tabellensiebter gegen Tabellenzehnten, getrennt durch lediglich drei Punkte. Das Hinspiel hatten die Schwyzer mit 2:0 für sich entschieden und auch die Gesamtbilanz sprach vor dem Rückspiel klar für Einsiedeln. Aus fünf Direktduellen resultierte noch kein einziger Sieg für den FCW. Die Ausgangslage versprach damit ein enges, richtungsweisendes Spiel mit zwei Teams, die sich sportlich nahestehen und für die es um weit mehr ging als nur drei Punkte. Spannung war garantiert, denn beide Mannschaften wollten beweisen, wer der beste Aufsteiger der Saison ist.









Am Ende war es dann eine Partie mit klarem Ausgang. Wollishofen siegt deutlich mit 4:0 und festigt seine Position im Mittelfeld der Liga. Für den Sieg zeichneten sich vier verschiedene Torschützen verantwortlich. Den Anfang machte Am Ende war es dann eine Partie mit klarem Ausgang. Wollishofen siegt deutlich mit 4:0 und festigt seine Position im Mittelfeld der Liga. Für den Sieg zeichneten sich vier verschiedene Torschützen verantwortlich. Den Anfang machte Joshua Kappeler , der in der 28. Minute den Torreigen eröffnete. Nach der Pause legten die Gastgeber nach: Daniel Alberto und Thiago Kappeler erhöhten innerhalb der zweiten Halbzeit auf 3:0 und sorgten früh für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit setzte Michael Wenger mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

Für den FC Einsiedeln bedeutet die klare Niederlage einen herben Rückschlag. Statt im Mittelfeld anzuklopfen, rutschen die Schwyzer zum Saisonendspurt wieder tief in den Abstiegskampf hinein.









Wollishofen schiesst Einsiedeln ab und gewinnt klar mit 4:0. – Foto: Christian Mathea





Unterstrass mit Blick nach unten

Auf der Steinkluppe trafen sich zwei Teams, die in der Tabelle eng beieinanderliegen. Der Unterstrass mit Blick nach untenAuf der Steinkluppe trafen sich zwei Teams, die in der Tabelle eng beieinanderliegen. Der FC Unterstrass und der FC Urdorf , getrennt vor dem Anpfiff lediglich durch drei Punkte. Schon das Hinspiel hatte mit einem 1:1 gezeigt, wie ausgeglichen dieses Duell ist und genau diese Erwartung prägte auch das Rückspiel. Unterstrass wollte sich im Mittelfeld festigen, Urdorf den Anschluss nach oben halten. Die Voraussetzungen für ein enges, intensives Kräftemessen waren damit gegeben und die Steinkluppe bot erneut den Rahmen für ein Duell auf Augenhöhe.



Das Aufeinandertreffen der beiden im Mittelfeld platzierten Teams endete wie vorausgesehen äusserst knapp. Urdorf setzt sich mit 1:2 durch und bleibt damit im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Unterstrass hingegen wartet nun seit sieben Partien auf einen Vollerfolg. Der Blick nach unten wird damit wieder etwas schärfer. Der Abstand zu den Teams am Strich beträgt nur noch fünf Punkte und die Luft im Tabellenmittelfeld wird spürbar dünner.



Hoxha entscheidet Kellerduell im Alleingang

Abstiegskampf der Zweitvertretungen. Der Tabellenletzte FC Red Star 2 empfing den Vorletzten SV Höngg 2 zum Duell, in dem jeder Punkt über Hoffnung oder Verzweiflung entscheidet. Mit einem Sieg hätte sich jedes der beiden Teams dem rettenden Strich spürbar nähern und neues Selbstvertrauen für die heisse Schlussphase der Saison holen können. Die Vorgeschichte versprach Dramatik. Das Hinspiel endete in einem wilden 3:3, inklusive Höngger Ausgleich in der 96. Minute. Zwei Mannschaften im Überlebensmodus, getrennt nur durch ein paar Zähler und beide mit der Chance, den Abstiegskampf noch einmal neu zu entfachen. Ein Kellerduell mit maximaler Spannung. Diese Spannung ging schneller verloren, als es Höngg lieb sein konnte. Eni Hoxha entschied die Partie praktisch im Alleingang. Mit einem Doppelpack zwischen der 28. und 32. Minute stellte er für FC Red Star 2 früh auf 2:0 und nahm dem Abstiegskrimi die Nervosität. Auch der kurzzeitige Höngger Anschluss brachte nur wenig Hoffnung, denn erneut war es Hoxha, der mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:1‑Pausenstand herstellte. Nach dem Seitenwechsel spielte Red Star abgeklärt, liess defensiv nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit. Für die Gastgeber bedeutet der klare Erfolg einen massiven Schritt im Abstiegskampf: Der Anschluss an die Teams knapp über dem Strich ist geschafft, das Rennen um den Ligaerhalt wieder völlig offen. Der SV Höngg 2 hingegen rutscht nach der Niederlage zurück ans Tabellenende und übernimmt erneut die Rote Laterne. Mit 19 Punkten bleibt die Zweitvertretung zwar im Rennen, doch der Rückschlag wiegt schwer, gerade im Hinblick auf die heisse Schlussphase der Saison.





Höngg in Rücklage - Red Star siegt und gibt die Rote Laterne wieder ab. – Foto: Christian Mathea





Aufstieg nur noch Formsache

30 Punkte trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff und doch war Vorsicht geboten. Der souveräne Leader Aufstieg nur noch Formsache30 Punkte trennten die beiden Teams vor dem Anpfiff und doch war Vorsicht geboten. Der souveräne Leader FC Oetwil‑Geroldswil empfing mit Aufsteiger SV Rümlang eine Mannschaft, die zwar knapp über dem Strich klassiert ist, dem Favoriten aber bereits einmal wehgetan hat. In der Hinrunde fügte Rümlang dem Tabellenführer eine seiner erst drei Saisonniederlagen zu, ein 3:2‑Erfolg, der in Oetwil bis heute nachhallt. Entsprechend wachsam ging der Leader ins Heimspiel. Die Rollen waren dennoch klar verteilt. Oetwil als dominanter Spitzenreiter, Rümlang als mutiger Herausforderer mit guter Erinnerung. Die Ausgangslage versprach ein Aufeinandertreffen, in dem der Favorit seine Überlegenheit bestätigen wollte, während der Aufsteiger erneut auf den Überraschungsmoment hoffte.



Die Hoffnungen des Aufsteigers auf eine erneute Überraschung waren schnell verflogen. Spitzenreiter FC Oetwil‑Geroldswil liess von Beginn weg keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen und fegte den SV Rümlang mit einem deutlichen 5:0 vom Platz. Der Leader präsentierte sich in bester Spiellaune und untermauerte eindrucksvoll, weshalb der Aufstieg bei noch vier ausstehenden Partien und einem Vorsprung von zwölf Punkten praktisch nur noch Formsache ist. Rümlang hingegen musste früh erkennen, dass es diesmal keinen Platz für einen Überraschungsmoment geben würde. Die klare Niederlage wiegt schwer, nicht nur wegen der verpassten Punkte, sondern auch mit Blick auf das Torverhältnis, das im Abstiegskampf entscheidend werden kann. Für den knapp über dem Strich klassierten Aufsteiger stehen nun wegweisende Wochen bevor, den zwei der kommenden vier Gegner gehören zu den Top‑3 der Liga. Der Kampf um den Ligaerhalt wird damit zur echten Prüfung.



Formstarke Hausherren unaufhaltsam

Der FC Adliswil trat als aktuell formstärkstes Team der Liga an – sechs Siege in Serie, Selbstvertrauen bis in die Stutzen. Auf der anderen Seite stand der FC Horgen, der sich zwar eine solide Rückrunde erarbeitet hat, aber rechnerisch noch nicht aus dem Abstiegskampf heraus ist und zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen musste. Die Ausgangslage versprach damit ein Duell zweier Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Formkurve: Adliswil im Höhenflug, Horgen auf der Suche nach Stabilität. Und genau so präsentierte sich der Start in die Partie, mit einem Favoriten, der seine Serie bestätigen wollte, und einem Herausforderer, der dringend wieder ein Zeichen setzen musste.



Die Statistik und die aktuelle Formkurve bestätigten sich mit dem Schlusspfiff. Die Hausherren setzten sich mit 3:1 durch und feierten ihren siebten Sieg in Serie. Obschon die Gäste in der 28. Minute durch Engjëll Limani in Führung gingen, gelang dem Heimteam noch vor dem Pausenpfiff durch Robin Oberholzer der Ausgleich. Im zweiten Durchgang drehte Adliswil die Partie komplett zu ihren Gunsten. Tobias Bosbach kurz nach der Pause und Tseten Drongdey wenige Minuten vor dem Abpfiff waren die weiteren Torschützen.



Adliswil macht mit dem Sieg in der Tabelle weiter Boden gut und profitiert gleichzeitig von der Niederlage Wiedikons in Wädenswil – der FCA klettert auf Rang drei. Für die Gäste aus Horgen hingegen wird die Lage zunehmend heikel. Sollte die Konkurrenz am Strich in der Sonntagsrunde punkten, könnten die Seebuben im Saisonendspurt doch noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden.



