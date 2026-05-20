Österreichischer WM-Teilnehmer wechselt zum Linzer ASK

– Foto: Linzer ASK

Erst am Montag hatte ÖFB -Teamchef Ral f Rangnick Alessandro Schöpf für die WM -Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada nominiert, womit der 32 -Jährige nach de n Europameisterschaften 2016 und2021 sein drittes großes Turnier für Österreich absolvieren wird. 35 -mal lief der gebürtige Tiroler für das rot -weiß -rote A -Team auf und erzielte dabei sechs Treffer. Auch auf Vereinsebene weist der zentrale Mittelfeldspieler einen großen Erfahrungsschatz auf. Nach seiner Ausbildung i n der Akademie Tirol und im Nachwuchs sowie in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München verbrachte er neben dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld fünf Jahre beim FC Schalke 04. Insgesamt kam Schöpf auf 143 Spiele in der deutschen Bundesliga, dabei gelangen ihm elf Tore und acht Vorlagen. Außerdem gesellen sich vier Matches in der UEFA Champions League und zwölf in der UEFA Europa League hinzu.

Nach einer weiteren Station bei den Vancouver Whitecaps , wo er 65 Partien in der MLS bestritt und zweimal den kanadischen Pokal gewann, kehrte Schö pf im Februar 2025 nach Österreich zum Wolfsberger AC zurück . Unter Trainer Didi Kühbauer holte er mit de n Kärntnern im Vorjahr den Titel im ÖFB -Cup, insgesamt stand er 42 -mal auf dem Platz und verbuchte dabei sieben Tore und sechs Assists.

Nach Auslaufen seines Vertrags beim WAC freut sich der 32 -Jährige auf seine neue Herausforderung beim frischgebackenen Doublesieger. „Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Ges präche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion i m Verein stecken . Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können “, sagte Schöpf , der die LASK -Profis Andres Andrade und George Bello bereits aus seiner Zeit in Bielefeld bestens kennt. „Ich verstehe mich sehr gut mit ihnen , beide sind super Spieler und tolle Menschen. Ich freue mich aber generell schon sehr auf alle .“