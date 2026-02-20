Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Österreich: Schnee-Chaos in der 2. Liga
Der lang ersehnte Auftakt der Frühjahrssaison in der ADMIRAL 2. Liga wird von einer massiven Absagewelle überschattet. Nachdem bereits am Freitag drei Partien den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer fielen, folgte nun die Gewissheit für das Samstags-Duell: Auch die Begegnung zwischen Sturm Graz II und dem FC Liefering kann nicht wie geplant stattfinden.
Wie die Bundesliga und der SK Sturm Graz am Freitagnachmittag offiziell bestätigten, macht der starke Schneefall eine ordnungsgemäße Durchführung der Partie im Solarstadion Gleisdorf unmöglich. Trotz Bemühungen der Platzwarte lässt die Schneedecke keinen sicheren Spielbetrieb zu. Die für Samstag, den 21. Februar um 14:30 Uhr, angesetzte Partie der 18. Runde muss daher auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Die Liga arbeitet bereits intensiv an neuen Terminen für die betroffenen Partien. Da der Spielplan der 2. Liga ohnehin eng getaktet ist, wird eine zeitnahe Neuaustragung angestrebt, sobald die Wetterlage eine Räumung und Bespielbarkeit der Plätze zulässt. Für die Fans und Teams bedeutet dies vorerst: Warten auf den verspäteten Startschuss in das Fußballjahr 2026.