Österreich: Schnee-Chaos in der 2. Liga

– Foto: Imago Images

Wie die Bundesliga und der SK Sturm Graz am Freitagnachmittag offiziell bestätigten, macht der starke Schneefall eine ordnungsgemäße Durchführung der Partie im Solarstadion Gleisdorf unmöglich. Trotz Bemühungen der Platzwarte lässt die Schneedecke keinen sicheren Spielbetrieb zu. Die für Samstag, den 21. Februar um 14:30 Uhr, angesetzte Partie der 18. Runde muss daher auf unbestimmte Zeit verschoben werden.