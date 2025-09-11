Österreich-Abenteuer beendet: Schmid "nicht bereit für Ruhestand"

Hermann Schmid ist nicht länger Trainer des SV Freinberg. Der 51-Jährige hatte den Klub aus der 2. Klasse West-Nord zur Saison 2023/24 übernommen und war mit großen Ambitionen in Oberösterreich gestartet. Nach nur drei Spieltagen in der aktuellen Saison wurde er nun freigestellt – doch an ein Karriereende denkt der frühere Coach des DJK-SV Dorfbach oder DJK-SV Weng nicht.

„Eigentlich hatten wir vor Kurzem erst verlängert und das Ziel war es, nach drei Jahren aufzusteigen – leider gab es aber auch in diesem Jahr der Kader trotz Neuzugängen nicht her“, sagte Schmid. Der Verein zog nach einem Remis und zwei Niederlagen gegen Titelaspiranten früh die Reißleine: "Nach dem dritten Spieltag wurde ich angerufen und von meinen Aufgaben entbunden. Das war sehr schade, ich hätte mir einen anderen Umgang gewünscht.“





Besonders bitter: Schmid hatte gerade Strukturen aufgebaut, die Trainingsbeteiligung sei mit regelmäßig 30 Spielern enorm gewesen. "Ich habe die zweite Mannschaft wieder mit aufgebaut und war mitten in der Organisation eines Trainingslagers mit 60 Leuten in Slowenien. Am Ende habe ich die Erwartungen aber scheinbar nicht erfüllt. Es hat trotzdem richtig Spaß gemacht und die Erfahrung in Österreich möchte ich nicht missen. Dort läuft einiges deutlich professioneller ab – auch in den unteren Ligen", so Schmid, der vor den Toren Passaus in Neukirchen lebt.