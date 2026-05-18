Örüm und Frauenweiler basteln am Wunder

Matthias Örüm hat dem FC Frauenweiler neues Leben eingehaucht. – Foto: Foto Pfeifer

Der FC Frauenweiler hat in der Heidelberger Kreisliga eine Aufholjagd gestartet, die ihresgleichen sucht. Nun schickt man sich tatsächlich an, den Klassenerhalt zu realisieren. Damit könnte dem Verein eines der größten Wunder der jüngeren Kreisligageschichte gelingen. Im Fernduell um das rettende Ufer ist der FC Rot der größte Konkurrent. Dieser wird das Feld sicherlich nicht kampflos räumen. Es winkt ein echter Krimi.

Trainer Matthias Örum erinnert sich noch gut daran, welchen Zustand er bei seinem Amtsantritt Mitte der Vorrunde vorgefunden hatte. "Diese Mannschaft hatte keine Struktur, keinen Zusammenhalt. Sie war eigentlich mausetot", erinnert sich der 50-Jährige.

0:11 in Rot, 1:9 in Kirchheim, 1:15 in Rauenberg. Die Hinrundenbilanz des FC Frauenweiler liest sich, als müssten Fußball-Eltern ein FSK-16-Label auf den Spielplan kleben. So viel Horror darf man Nachwuchskickern kaum zumuten.

Doch "Jay", wie Örum in Frauenweiler gerufen wird, wäre nicht er, hätte er so einfach die Flinte ins Korn geworfen. Zur Winterpause blies der Ex-Profi zur Aufholjagd.

Für jemanden wie ihn, dessen Trainer in der aktiven Zeit Hansi Flick in Hoffenheim hießen und dessen Mitspieler in Frankfurt Jay-Jay Okocha oder Maurizio Gaudino waren, war ein solcher Zustand untragbar.

"Wir hatten schon fünf, sechs richtig gute Leute. Dazu haben wir einige Neuzugänge geholt. Da hatten wir auf einmal eine gute erste Elf", berichtet der Coach. Zudem konnte die Mannschaft erstmals gemeinsam eine komplette Vorbereitung absolvieren und auf ein konkurrenzfähiges Fitnesslevel gebracht werden. "Die Qualität im Training ist enorm gestiegen", verrät Örum.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Schon zum Auftakt der Rückrunde sendete die Mannschaft mit dem 3:0-Heimsieg über den FC Rot ein deutliches Lebenszeichen. Weitere Punktgewinne gegen vormals klar überlegene Teams brachten zusätzliches Selbstvertrauen.

Die endgültige Kampfansage folgte im "goldenen April". Mit vier Siegen in Serie stellte der einstige Prügelknabe den Anschluss an die Nichtabstiegsränge her. Drei Spieltage vor Schluss trennen Frauenweiler nun tatsächlich nur noch vier Punkte vom rettenden Ufer.

Das Restprogramm mit dem Heidelberger SC, Eberbach und Waldhilsbach scheint machbar. Alle drei Kontrahenten sind bereits gesichert und werden voraussichtlich nicht mehr die letzten Prozentpunkte herauskitzeln müssen. "Wenn wir alle drei Spiele gewinnen, sind wir durch", ist Örum überzeugt.

Acht Kilometer südwestlich, beim FC Rot, ist die Entwicklung des Ligarivalen natürlich nicht unbemerkt geblieben. Dort blickt man auf eine durchwachsene Runde zurück.

"Wir können mit der Saison insgesamt nicht zufrieden sein", gibt Trainer Achim Jung unumwunden zu. Der Start war mit zwölf Punkten aus sechs Spielen durchaus gelungen. Anschließend musste man sich jedoch zunehmend mit einem Platz im unteren Tabellenmittelfeld zufriedengeben. Durch die Siegesserie von Frauenweiler hat am Veilchenweg nun der Abstiegskampf Einzug gehalten. Der FCR steht genau auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, den Frauenweiler so gerne übernehmen würde. Ein Trainerwechsel vor wenigen Wochen erschwerte die Situation zusätzlich. Michael Jung, Bruder des aktuellen Trainers Achim, hatte seinen Platz geräumt.

Für Katzenjammer ist allerdings kein Platz bei den Rotern. "Klar spielt Frauenweiler eine tolle Rückrunde, aber wir werden die nötigen Punkte holen", gibt sich Achim Jung zuversichtlich. Das Potenzial im Kader ist in jedem Fall vorhanden. Auch die Ausfälle einiger Spieler lässt der Coach nicht als Ausrede gelten. "Wir haben Verstärkung von guten Leuten aus der 1b", berichtet er.

Besonders brisant: Die zweite Mannschaft ist in die A-Klasse aufgestiegen. Ein Abstieg der ersten Mannschaft würde ihr die Beförderung kosten, denn beide Teams dürfen nicht gleichzeitig in der A-Klasse starten. Entsprechend wappnet sich der ehemalige Verbandsligist mit aller Macht für die entscheidenden zwei Wochen.

Das Restprogramm scheint auch für Rot machbar zu sein. Zwar wartet mit der SG Dielheim noch ein echter Brocken, gegen die SG Horrenberg und Mathias Örums Heimatclub TB Rohrbach/Boxberg sind Siege jedoch durchaus realistisch – zumal man noch zwei Heimspiele hat. Im Gegensatz zu Frauenweiler, das nur noch einmal heimisches Terrain betreten wird. "Alles ab fünf Punkten wird reichen", formuliert auch Jung eine klare Zielvorgabe

Ab Dienstag beginnen die entscheidenden zwei Wochen. "Unsere mannschaftliche Geschlossenheit und der Wille der Jungs werden uns helfen", blickt Örum voraus. Jung fokussiert ebenfalls die eigenen Stärken: "Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jugendlicher Unbekümmertheit. Das wird uns helfen."

Freuen darf sich in jedem Fall der neutrale Zuschauer. Die Ausgangslage birgt das Potenzial für einen echten Krimi. Gelingt Frauenweiler eines der größten Fußballwunder der Kreisligageschichte? Oder wird Rot seine Erfahrung ausspielen können?

Spannung ist jedenfalls garantiert – und diesmal muss niemand seine Kinder davor schützen.