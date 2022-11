Oerlikon/Polizei hat einen neuen Vorstand Langjähriger Spieler wird Präsident

FC Oerlikon/Polizei: Frangella für De Martin. Der FC Oerlikon/Polizei hat an einer ausserordentlichen Generalversammlung (GV) seinen Vorstand neu konzipiert. Der Anlass war nötig geworden, weil der bisherige Klubchef Guido De Martin unlängst an der offiziellen GV zurückgetreten war. Ein Grund für diesen Schritt war die Ablehnung des Antrages, die Mitgliederbeiträge massiv zu erhöhen (bei den Aktiven auf 690 Franken). Dieser wurde nun doch angepasst. Über den genauen Betrag machte der Verein in der Mitteilung (noch) keine Angaben. Klar ist nun aber: De Martin bleibt als Finanzverantwortlicher weiter im Vorstand. Zum neuen Präsident wurde der langjährige Spieler Renato Frangella gewählt. Als Vize fungiert Dominic Vogel.

Soller soll den FC Amriswil wieder stabilisieren. Der Interregio-Klub FC Amriswil hat René Soller als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im Thurgauer Verein. Soller hatte beim FCA seine Karriere als Spieler lanciert. Später betreute er die zweite Mannschaft und war als Juniorentrainer engagiert. Ausserdem war Soller beim FC Münsterlingen tätig. In Amriswil ersetzt er den unlängst zurückgetretenen Christoph Schenk. Allerdings hat Soller ein schwieriges Amt übernommen. In der Interregio-Gruppe 5 mit den FVRZ-Klubs Uster, SV Schaffhausen, Lachen/Altendorf, Adliswil und Thalwil liegt sein neues Team schon etwas abgeschlagen am Tabellenende.

