Oerlikon knöpft Yverdon die ersten Punkte ab - Schlieren rückt auf

Guter Tag für die Zürcher Teams in der NLB. Der FC Schlieren springt so hoch wie er muss um einen 1:0-Sieg gegen den FC Carouge zu feiern. Der FC Winterthur kehrt das Spiel beim FC Ostermundigen in der letzten Viertelstunde und gewinnt dank Toren von Siegrist und Van Niekerk doch noch mit 2:1. Doch die grösste Überraschung aus Zürcher Sicht gelingt dem FC Oerlikon/Polizei, der sich beim Gastspiel in Yverdon sehr zäh zeigt, eine frühe Führung noch verspielt, aber in der Nachspielzeit dank Leoni Staub doch noch über einen Punkt jubeln darf. Nach drei Saisonniederlagen zum Saisonstart wächst das verjüngte Team zusammen und ist mittlerweile seit fünf Spielen ohne Niederlage. Einzig ohne Punkte bleibt der FC Wädenswil. Im Heimspiel gegen den FC Lugano gelingen keine Tore und bei Lugano skoren Castellani und Oliva in der zweiten Halbzeit zum 2:0 Sieg für die Tessinerinnen. Weiter zurückgebunden wird der FC Wil, der sich beim starken FC Küssnacht mit einem 1:1 begnügen muss. Zu den Spielen:

Im Duell zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Lugano setzten sich die Tessinerinnen mit 2:0 durch. Eleonora Castellani brachte Lugano in der 54. Minute in Führung. Aline Oliva erhöhte in der 84. Minute zum Endstand. Der FC Wädenswil war heute im Angriff zu harmlos um einen Punkt zu ergattern. Weiteres gutes Spiel des FC Oerlikon/Polizei. Nach schwachen Start scheint sich die Equipe von Trainerin Marina Radulovic gefunden zu haben. Im Duell gegen den bisher ohne Verlustpunkte in die Saison gestarteten Yverdon Sport FC konnte der FC Oerlikon/Polizei einen verdienten Punkt mitnehmen. Die Gästinnen gingen früh in Führung: Anna Franscini traf in der 17. Minute, gefolgt von Sina Arpagaus, die in der 26. Minute auf 0:2 erhöhte. Yverdon konnte noch vor der Halbzeit per Elfmeter durch Ines Khiri (36.) verkürzen. In der zweiten Halbzeit schien alles seinen gewohnten Lauf zu nehmen - Ilona Guede erzielte in der 61. Minute den Ausgleich und Khiri brachte Yverdon in der 74. Minute erstmals in Führung. Doch die Zürcherinnen zeigten Courage und sicherten sich in der Nachspielzeit durch Leoni Staub den verdienten Punkt für Oerlikon.

Sieg für den FC Schlieren gegen Etoile Carouge FC. Das Team von Trainer Vicedomini sicherte der Heimelf einen 1:0-Sieg. Der entscheidende Treffer fiel in der 45. Minute, als Saranda Hashani souverän einen Elfmeter verwandelte. Diese Führung blieb bis zum Schluss, sodass die Schlieremerinnen mittlerweile erste Vervolgerinnen von Yverdon sind. Weiterhin nichts zu holen für den FC Solothurn. Beim Heimspiel gegen den FC Sion konnte das Heimteam eine Halbzeit mithalten. Nach dem Führungstreffer in der 59. Minute durch Laura Muller war der Bann jedoch gebrochen. Nur vier Minuten später erhöhte Matilde Varzea Figueiras auf 2:0. In der Schlussphase traf Laura Muller erneut mit Ihrem 9. Saisontor zum 3:0-Sieg für Sion.