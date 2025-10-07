Oerlikon knöpft Yverdon die ersten Punkte ab - Schlieren rückt auf

Guter Tag für die Zürcher Teams in der NLB. Der FC Schlieren springt so hoch wie er muss um einen 1:0-Sieg gegen den FC Carouge zu feiern. Der FC Winterthur kehrt das Spiel beim FC Ostermundigen in der letzten Viertelstunde und gewinnt dank Toren von Siegrist und Van Niekerk doch noch mit 2:1.
Doch die grösste Überraschung aus Zürcher Sicht gelingt dem FC Oerlikon/Polizei, der sich beim Gastspiel in Yverdon sehr zäh zeigt, eine frühe Führung noch verspielt, aber in der Nachspielzeit dank Leoni Staub doch noch über einen Punkt jubeln darf. Nach drei Saisonniederlagen zum Saisonstart wächst das verjüngte Team zusammen und ist mittlerweile seit fünf Spielen ohne Niederlage.
Einzig ohne Punkte bleibt der FC Wädenswil. Im Heimspiel gegen den FC Lugano gelingen keine Tore und bei Lugano skoren Castellani und Oliva in der zweiten Halbzeit zum 2:0 Sieg für die Tessinerinnen.
Weiter zurückgebunden wird der FC Wil, der sich beim starken FC Küssnacht mit einem 1:1 begnügen muss. Zu den Spielen:
Im Duell zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Lugano setzten sich die Tessinerinnen mit 2:0 durch. Eleonora Castellani brachte Lugano in der 54. Minute in Führung. Aline Oliva erhöhte in der 84. Minute zum Endstand. Der FC Wädenswil war heute im Angriff zu harmlos um einen Punkt zu ergattern.
Weiteres gutes Spiel des FC Oerlikon/Polizei. Nach schwachen Start scheint sich die Equipe von Trainerin Marina Radulovic gefunden zu haben. Im Duell gegen den bisher ohne Verlustpunkte in die Saison gestarteten Yverdon Sport FC konnte der FC Oerlikon/Polizei einen verdienten Punkt mitnehmen. Die Gästinnen gingen früh in Führung: Anna Franscini traf in der 17. Minute, gefolgt von Sina Arpagaus, die in der 26. Minute auf 0:2 erhöhte. Yverdon konnte noch vor der Halbzeit per Elfmeter durch Ines Khiri (36.) verkürzen. In der zweiten Halbzeit schien alles seinen gewohnten Lauf zu nehmen - Ilona Guede erzielte in der 61. Minute den Ausgleich und Khiri brachte Yverdon in der 74. Minute erstmals in Führung. Doch die Zürcherinnen zeigten Courage und sicherten sich in der Nachspielzeit durch Leoni Staub den verdienten Punkt für Oerlikon.
Sieg für den FC Schlieren gegen Etoile Carouge FC. Das Team von Trainer Vicedomini sicherte der Heimelf einen 1:0-Sieg. Der entscheidende Treffer fiel in der 45. Minute, als Saranda Hashani souverän einen Elfmeter verwandelte. Diese Führung blieb bis zum Schluss, sodass die Schlieremerinnen mittlerweile erste Vervolgerinnen von Yverdon sind.
Weiterhin nichts zu holen für den FC Solothurn. Beim Heimspiel gegen den FC Sion konnte das Heimteam eine Halbzeit mithalten. Nach dem Führungstreffer in der 59. Minute durch Laura Muller war der Bann jedoch gebrochen. Nur vier Minuten später erhöhte Matilde Varzea Figueiras auf 2:0. In der Schlussphase traf Laura Muller erneut mit Ihrem 9. Saisontor zum 3:0-Sieg für Sion.
Gerackert wie ein Pferd und bezahlt wie ein Esel kann das Fazit für den FC Ostermundigen lauten. Im spannenden Spiel zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Winterthur, das vor 145 Zuschauern stattfand, ging es in der zweite Halbzeit richtig los. In der 69. Minute brachte Deborah Messer Ostermundigen mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Donjeta Likaj in Führung. Leider konnten die Bernerinnen die Führung nicht lange halten. Winterthur antwortete prompt: Amanda Sigrist erzielte in der 77. Minute den Ausgleich, nachdem Meiffy Sol Bufalini mustergültig vorbereitete und nur sieben Minuten später war es erneut Sigrist, die Van Niekerk bediente, die das Siegtor zum 2:1 für Winterthur erzielte.
Keinen Sieger gab es im Spiel zwischen dem FC Küssnacht a/R und dem FC Wil. Mara Studer - mit ihrem bereits 7. Saisontor - brachte die Gastgeberinnen bereits in der 8. Minute mit einem präzisen Fernschuss in Führung. Nicole Scherrer hatte vorbereitet. In der zweiten Halbzeit glich Victoria Bischof für Wil per Elfmeter aus (60.). Ein Punkt hilft beiden Team im vorderen Bereich des Mittelfelds zu bleiben.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Wädenswil – FC Lugano 0:2
FC Wädenswil: Stephanie Huber, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor (81. Linda Krienbühl), Romy Geiger, Saya Erni (67. Stela Babic), Jessica Berger, Giulia Cortesi (81. Tove Näslund), Clara Henricsson, Samira Mächler - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
FC Lugano: Chiara Audrino, Eleonora Castellani, Giorgia Zanaboni, Livia Russo, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini, Sabina Di Muro (73. Aline Oliva), Anna Crapanzano, Mathilda Andreoli, Luisa Nascimento Sa - Trainer: Alessio Colombo
Schiedsrichter: Ersin Nesimi
Tore: 0:1 Eleonora Castellani (54.), 0:2 Aline Oliva (84.)
FC Küssnacht a/R – FC Wil 1:1
FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler, Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma, Claudia Lourenco Rodrigues, Silja Ulrich, Samara Weber (47. Julia Pirker), Nicole Scherrer (88. Shejla Ganic), Gina Schilliger, Mara Studer (54. Sophie Rolinger) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
FC Wil: Marcia Bischofberger, Leona Zwyssig, Regina Hacker (67. Livia Schneider), Jasmin Colombo, Carla Martin, Simona Scherrer (73. Alana O'Neill), Julia Kressig, Jennifer Wyss, Victoria Bischof, Fabienne Dörig, Sahra Böhi (66. Fanni Pietikäinen) - Trainer: Markus Wanner - Trainer: Alana O'Neill - Trainer: Massimo Simeone
Schiedsrichter: Mathias Renggli
Tore: 1:0 Mara Studer (8.), 1:1 Victoria Bischof (60. Foulelfmeter)
Yverdon Sport FC – FC Oerlikon/Polizei 3:3
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Frédérique Messomo (46. Maeva Clemaron), Elisa Zeller, Marie Dumas (84. Elise Boccali), Zia Girardin (46. Maeva Sogan), Maelle Savoie Poitras (68. Emeline von Dach), Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela (46. Lucia Tomas Da Silva), Ilona Guede, Ines Khiri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Trainer: Blaise Brocard
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Julia Specht (77. Flavia Laich), Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus (40. Manar Benslama) (77. Melanie Egli), Selina Zwimpfer, Aslihan Erkol (40. Alissia Milone), Anna Franscini, Sina Arpagaus, Robine Pérez, Leoni Staub, Maylis Hurni (85. Anano Machaidze) - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei
Schiedsrichter: Andreas Camargo
Tore: 0:1 Anna Franscini (17.), 0:2 Sina Arpagaus (26.), 1:2 Ines Khiri (36. Foulelfmeter), 2:2 Ilona Guede (61.), 3:2 Ines Khiri (74.), 3:3 Leoni Staub (90.+1)
FC Schlieren – Etoile Carouge FC 1:0
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Sofia Dietrich, Leah Gächter, Selina Hodel, Norah Gächter, Luana Bonfardin, Chantal Rochat (86. Valerie Spiess), Saranda Hashani (86. Michela Romeo), Celiné Bürgler (80. Kathrin Rohr), Anna Geiser, Stefanie Raschle (80. Luisa Gisler) - Trainer: Alessandro Vicedomini - Trainer: Antonino De Marco
Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno, Cintia Isabel Lopes Ferreira, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Cindy Grao, Jessica Ferrari, Lina Boujar (66. Grace Emmanuela Gnaore), Alyssa Grivaz, Laura Rosset (75. Chérine Hammi), Kathleen Ngagoumou - Trainer: Diogo Abade
Schiedsrichter: Valon Emini
Tore: 1:0 Saranda Hashani (45. Foulelfmeter)
FC Ostermundigen – FC Winterthur 1:2
FC Ostermundigen: Lara Pfäffli, Laura Aellig, Saijai Jitlamai, Fatjana Golla (63. Lia Mischler), Noemi Eli, Deborah Messer (78. Ria Lara Neuhaus), Mara Meier, Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz, Donjeta Likaj (85. Laila Morf) - Trainer: Sandro Raso - Trainer: Marco Küng
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Ella Bösiger, Melanie Huber, Annina Enz, Elena Van Niekerk, Meiffy Sol Bufalini, Arianita Sallauka (63. Raika Toper Chakir), Amanda Sigrist - Trainer: Damiano Russo - Trainer: Benzing Pangring
Schiedsrichter: Claudio Tiago Sousa - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Deborah Messer (69.), 1:1 Amanda Sigrist (77.), 1:2 Elena Van Niekerk (84.)
FC Solothurn – FC Sion 0:3
FC Solothurn: Nora Gioli, Kawtar Boukhris, Sophia Inniger, Sofie Nacht, Sophie Graf, Laura Meister, Aliya Arrigoni, Julia Zaugg (46. Alexandra Ruggle), Adisa Qaja (46. Elina Wermelinger), Shireyaa Thirukumar, Loelie Fior - Trainer: Naomi Bünger - Trainer: Bahtie Avdyli
FC Sion: Elise Rebord, Matilde Varzea Figueiras, Leona Kajtazi (46. Léa Gay-Crosier), Maeva Fontannaz (63. Elisabeth Diakite), Laetitia Conus, Laura Muller (87. Juline Volery), Morgane Malherbe (46. Giulia Pallicca), Kenza Abidi, Emilie Délèze (83. Sabrina Vieira Oliveira), Maria Sanchez Hali, Léa Abadou - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo
Schiedsrichter: Ilyas Oezmen
Tore: 0:1 Laura Muller (59.), 0:2 Matilde Varzea Figueiras (63.), 0:3 Laura Muller (87.)