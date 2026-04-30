Oerlikon gegen Solothurn souverän - Wädenswil in Rücklage Frauen NLB, Platzierungsrunde von Redaktion Frauenfussball · Heute, 10:44 Uhr · 0 Leser

In der oberen Hälfte der Platzierungsspielen war das Spiel Ostermundigen gegen Schlieren ein typisches Kehrausspiel, welches zum Schluss mit einem 6:5 Sieg für die Bernerinnen endet. Im zweiten Spiel behielt der FC Wil gegen den FC Küssnacht die Oberhand und gewinnt mit 2:0 Im Kampf gegen den Abstieg in den unteren Platzierungsspielen kann der FC Oerlikon/Polizei die Pflicht erfüllen und gewinnt gegen das Schlusslicht, den FC Solothurn, mit 7:0. Der FC Wädenswil verpasst eine Chance den Anschluss an die Konkurrenz zu verkleinern und verliert trotz 1:0 Halbzeitführung mit 2:1 in Carouge. Somit ist der Rückstand auf den FC Oerlikon auf 4 Punkte angewachsen.

In einem abwechslungsreichen Spiel zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Schlieren fielen insgesamt elf Tore. Luana Bonfardin brachte Schlieren früh in Führung (6.), doch Ostermundigen antwortete schnell mit einem Treffer von Donjeta Likaj (17.). Fatjana Golla sorgte für die Führung (26.), bevor Norah Gächter den Ausgleich für Schlieren erzielte (44.). Im zweiten Durchgang traf Likaj per Freistoss (56.) und Giulia Bellinvia erhöhte auf 4:2 (61.). Schlieren kämpfte sich zurück, Bonfardin (67.) und Gisler (77.) glichen aus. Andrea Gretz brachte Ostermundigen erneut in Führung (79.), doch Gisler glich prompt aus (80.). In der Nachspielzeit erzielte Gretz das entscheidende 6:5 für Ostermundigen. Ein spektakulärer Macht, zweier Teams die ohne Tabellendruck aufspielen konnten. Der FC Wil traf im ersten Platzierungsspiel der Frauen NLB auf den FC Küssnacht a/R. Vor 200 Zuschauern dominierten die Wilerinnen das Geschehen. Das Spiel blieb lange ohne Tore, ehe in der 79. Minute Jennifer Wyss den Bann brach und das 1:0 erzielte. Nur zwei Minuten später traf Nicole Scherrer unglücklich ins eigene Tor. Küssnacht konnte nicht mehr reagieren und musste mit einem 0:2 die Heimreise antreten.

Im spannenden Spiel gegen den Abstieg trafen Etoile Carouge FC und FC Wädenswil aufeinander. In der 13. Minute brachte Jessica Berger die Gäste in Führung. Die Wädenswilerinnen bringen die 1:0 Führung in die Pause. Doch nach der Halbzeit drehte Amandine Jung das Spiel für Carouge: Zunächst erzielte sie in der 53. Minute den Ausgleich, bevor sie in der 67. Minute das entscheidende 2:1 markierte. Im ersten Platzierungsspiel der NLB zwischen dem FC Oerlikon/Polizei und dem FC Solothurn zeigte die Heimelf eine beeindruckende Leistung und siegte mit 7:0. Robine Pérez eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, gefolgt von Manar Benslama, die in der 21. und 25. Minute gleich doppelt zuschlug. Nach der Pause erhöhte Benslama in der 47. Minute auf 4:0. Pérez traf erneut in der 77. Minute, bevor Sina Arpagaus und Syria Maiorano in der Schlussphase das Ergebnis auf 7:0 hochschraubten. Ein dominanter Auftritt der Gastgeberinnen!