Allgemeines
– Foto: Stephan Goll

Öpfingen triumphiert nach Blitzstart, 5 Tore und Rot in Ehingen

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 16. Spieltags

Ein Spieltag, der die Bezirksliga Donau/Iller emotional aufwühlte: Der SV Jungingen stemmte sich tapfer gegen die SGM Aufheim Holzschwang, blieb aber glücklos. Die SG Öpfingen demonstrierte ihre Offensivstärke eindrucksvoll gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Der FC Hüttisheim überraschte Tabellenführer SV Westerheim mit einem leidenschaftlichen 2:2. Während TSV Langenau und SW Donau sich mit einem gerechten Remis trennten, feierte der FV Asch-Sonderbuch einen souveränen Sieg gegen die SGM Senden-Ay, und die TSG Ehingen meldete sich mit einem klaren Erfolg gegen den FC Burlafingen im Abstiegskampf zurück. Zwei Partien fanden nicht statt.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
0
1

In einer hart umkämpften Begegnung bot der SV Jungingen dem Tabellenzweiten zwar viel Widerstand, doch am Ende entschied ein präziser Abschluss von Leon Dietz in der 37. Minute die Partie. Die Hausherren bleiben nach dieser Niederlage im Tabellenkeller mit nun 16 Punkten auf Rang zwölf. Die SGM Aufheim Holzschwang hingegen festigt mit diesem Arbeitssieg ihre Spitzenposition und bleibt punktgleich mit Westerheim voll im Aufstiegsrennen. Jungingen kämpfte aufopferungsvoll, doch die wenigen Chancen blieben ungenutzt.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
5
1
Abpfiff

Die SG Öpfingen zeigte eindrucksvoll, warum sie sich in der Spitzengruppe festgesetzt hat, und dominierte das Spiel nahezu nach Belieben. Robin Stoß eröffnete früh in der 3. Minute, ehe Gabriel Koch die Führung mit Treffern in der 45.+1 und 47. Minute ausbaute, Jan-Luca Daur erhöhte in der 72. Minute, bevor Simon Speiser in der 82. Minute für den TSV Ergebniskosmetik betrieb, und Marcel Siegler in der 85. Minute zum Endstand traf. Mit nun 33 Punkten aus 15 Spielen mischt Öpfingen im Aufstiegskampf weiter mit. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen verharrt mit 14 Punkten im unteren Tabellenbereich und muss nun verstärkt aufpassen.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
2
2

Das Aufeinandertreffen zwischen Aufsteiger Hüttisheim und Tabellenführer Westerheim entwickelte sich zu einem packenden Duell, in dem Simon Gerthofer die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 12. und 18. Minute früh auf die Siegerstraße brachte. Thorsten Rieck konterte mit großer Willensstärke und traf in der 48. und 74. Minute zum Ausgleich. Der Platzverweis gegen David Janusz in der 30. Minute schwächte Hüttisheim, doch das Team verteidigte den Punkt mit Leidenschaft. Westerheim bleibt Spitzenreiter mit 32 Punkten, während Hüttisheim mit nun 25 Punkten im soliden Tabellenmittelfeld steht.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
SW Donau
SW DonauSW Donau
1
1
Abpfiff

Ein Spiel mit viel Einsatz und wenigen Höhepunkten endete leistungsgerecht 1:1. Kevin Wehle verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter für SW Donau, ehe Maximilian Neuburger in der 44. Minute für Langenau ausglich. Der TSV Langenau bleibt damit mit 25 Punkten im oberen Mittelfeld in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während SW Donau mit 20 Punkten weiter im unteren Drittel festhängt. Beide Teams zeigten defensiv Stabilität, aber im Angriff mangelte es an Kreativität.

Gestern, 14:30 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
4
0
Abpfiff

Asch-Sonderbuch demonstrierte eindrucksvoll seine Heimstärke und ließ dem abstiegsbedrohten Gast keine Chance. Jonas Kirsamer traf bereits früh in der 4. Minute, Marco Wörz legte in der 36. Minute nach, ehe Lars Folcz in der 44. und 48. Minute doppelt zuschlug. Die Gäste schwächten sich selbst durch eine Rote Karte für Mikail Öztürk in der 20. Minute und die Gelb-Rote Karte für Rangin Madir Rasho in der 31. Minute. Asch-Sonderbuch festigt mit diesem Sieg Rang fünf, während Senden-Ay mit 12 Punkten tief im Tabellenkeller steckt.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
Abgesagt

Diese Partie konnte nicht ausgetragen werden.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
Abgesagt

Dieses Spiel fand nicht statt.

Gestern, 14:30 Uhr
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
4
1
Abpfiff

Mit einem überzeugenden Auftritt sendete die TSG Ehingen ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf. Fabian Heitele traf in der 38. und 45. Minute zur verdienten Führung, Brian Wiedemann verkürzte in der 71. Minute, ehe Luca Franzoni in der 73. Minute und Dominik Pikneev in der 75. Minute die Partie entschieden. Rafal Mateusz Czerwinski sah in der 90. Minute Gelb-Rot, was Burlafingen zusätzlich schwächte. Ehingen klettert mit 20 Punkten auf Rang elf, während Burlafingen mit nur elf Punkten weiter tief im Abstiegssumpf steckt.

